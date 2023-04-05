“الجوازات” تطلق ختماً خاصاً بموسم رمضان بالتعاون مع وزارة الثقافة

تواصل- واس:

أطلقت وزارة الداخلية – ممثلة في المديرية العامة للجوازات- ختماً خاصاً بموسم رمضان 1444هـ.

جاء ذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة؛ وذلك بهدف توثيق هذه المناسبة، وإحياء الموروث الثقافي التاريخي والعادات والتقاليد في الشهر المبارك.

الختم في مطارين

وسيُتاح الختم للمسافرين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال شهر رمضان المبارك الحالي، وذلك لتوثيق مفهوم الموسم وتسليط الضوء على ما يتضمنه من دلالات روحانية ومجتمعية.

موسم رمضان 1444هـ

يذكر أن وزارة الثقافة كانت قد أطلقت موسم رمضان 1444هـ، متضمناً باقة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والاجتماعية الرياضية؛لتحيي من خلالها الموروث الثقافي المرتبط بذاكرة السعوديين ووجدانهم، والتعريف بالثقافات المحلية المتنوعة، وتعزيز العادات الرمضانية بجوانبها كافة.

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