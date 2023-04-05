عمران خان يدخل المحكمة مرتديًا خوذة مضادة للرصاص وحراسة بدروع حديدية(فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

وثّق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهور رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، وهو يحيط به مجموعة من أنصاره لحماية أمنه وسلامته.

ويظهر في الفيديو عمران خان، وتم وضع ما يشبه الخوذة الحديدية على رأسه، خوفًا من اغتياله، كما ارتدى المحيطون به دروع مضادة للرصاص، في أثناء دخوله المحكمة وَسَط حراسة كثيفة ومشددة.

انتخابات محلية

كانت قدت أوجبت المحكمة الباكستانية العليا،، أن تجرى انتخابات محلية في البنجاب، أكبر إقليم في البلاد من حيث عدد السكان، في مايو المقبل وهو قرار يعد نصرًا لعمران خان، حسب ما رأته المعارضة.

عزل عمران خان

ومنذ أن عزل البرلمان عمران خان من سلطته وأطاح به في أبريل 2022، وباكستان تعيش أزمة سياسية خطيرة، لا سيما بعد أن صوت البرلمان بحجب الثقة واستبدل حكومة رئيس الوزراء السابق بأخرى يقودها شهباز شريف.

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