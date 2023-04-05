الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
عمران خان يدخل المحكمة مرتديًا خوذة مضادة للرصاص وحراسة بدروع حديدية(فيديو)
تبدأ بعد ساعات.. إدارة الأزمات والكوارث تحذر أهالي مكة من تقلبات جوية حتى الأحد المقبل
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس تعليم عسير
“فوائد عديدة للجسم”.. طريقة تحضير مشروب “اللوز” ببساطة
طرائف رمضانية.. دعاء الابن في التراويح!
بمشاركة 17 دولة.. تفكيك إحدى أكبر منصّات الجريمة الإلكترونية في العالم

الرئيسية

 /

دولي

 /

عمران خان يدخل المحكمة مرتديًا خوذة مضادة للرصاص وحراسة بدروع حديدية(فيديو)

عمران خان يدخل المحكمة مرتديًا خوذة مضادة للرصاص وحراسة بدروع حديدية(فيديو)

عمران خان يدخل المحكمة مرتديًا خوذة مضادة للرصاص وحراسة بدروع حديدية(فيديو)
٠٩:١٤:٢٢ م، الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

وثّق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهور رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، وهو يحيط به مجموعة من أنصاره لحماية أمنه وسلامته.

ويظهر في الفيديو عمران خان، وتم وضع ما يشبه الخوذة الحديدية على رأسه، خوفًا من اغتياله، كما ارتدى المحيطون به دروع مضادة للرصاص، في أثناء دخوله المحكمة وَسَط حراسة كثيفة ومشددة.

انتخابات محلية

كانت قدت أوجبت المحكمة الباكستانية العليا،، أن تجرى انتخابات محلية في البنجاب، أكبر إقليم في البلاد من حيث عدد السكان، في مايو المقبل وهو قرار يعد نصرًا لعمران خان، حسب ما رأته المعارضة.

عزل عمران خان

ومنذ أن عزل البرلمان عمران خان من سلطته وأطاح به في أبريل 2022،  وباكستان تعيش أزمة سياسية خطيرة، لا سيما بعد أن صوت البرلمان بحجب الثقة واستبدل حكومة رئيس الوزراء السابق بأخرى يقودها شهباز شريف.

اقرأ أيضا

عمران خان يطرح خطة إنقاذ اقتصادية لباكستان

الكلمات الدلالية:
باكستان عمران خان محاكمة عمران خان مضادة للرصاص

مواد ذات صلة

المزيد
اشتباكات مسلحة بين ميليشيات الحوثي والمخلوع «صالح» في صنعاء

اشتباكات مسلحة بين ميليشيات الحوثي والمخلوع «صالح» في صنعاء

١٠:١٣ م، الأربعاء، ١٧ مايو ٢٠١٧
صور مفزعة.. جثث متناثرة وبعضها مقيد بمدينة أوكرانية

صور مفزعة.. جثث متناثرة وبعضها مقيد بمدينة أوكرانية

٠٢:١٠ ص، الأحد، ٠٣ أبريل ٢٠٢٢
رئيس الأركان اليمني: معركة مأرب تمثل الجبهة الأمامية للعرب ضد أطماع إيران

رئيس الأركان اليمني: معركة مأرب تمثل الجبهة الأمامية للعرب ضد أطماع إيران

٠١:٤٧ ص، الأحد، ٢٥ أبريل ٢٠٢١
الكويت.. القبض على 10 متسللين إيرانيين حاولوا دخول البلاد بحرًا

الكويت.. القبض على 10 متسللين إيرانيين حاولوا دخول البلاد بحرًا

٠٢:٢٦ م، الأحد، ١٤ أغسطس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *