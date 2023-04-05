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“فوائد عديدة للجسم”.. طريقة تحضير مشروب “اللوز” ببساطة
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“فوائد عديدة للجسم”.. طريقة تحضير مشروب “اللوز” ببساطة

“فوائد عديدة للجسم”.. طريقة تحضير مشروب “اللوز” ببساطة

“فوائد عديدة للجسم”.. طريقة تحضير مشروب “اللوز” ببساطة
٠٦:٢٦:٠٨ م، الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يعد مشروب “اللوز” من المشروبات المميزة لدى الكثيرين، والبعض يفضل تناوله على الإفطار

هذا المشروب غني بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، وفيما يلي مكوناته وطريقة عمله.

المكوّنات

ثمانية أكواب من الحليب الطازج.
كوبان من اللوز غير المقشور.
نصف كوب من اللوز المطحون.
ستة أكواب من السكر الناعم.
نصف ملعقة صغيرة من ماء الزهر.
نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

– نضع في قدرٍ على نارٍ متوسطةٍ كميةً من الماء، ثمّ نضيف إليها اللوز، ونتركه حتّى يغلي في الماء مدّة دقيقتين، ثمّ نقشره مباشرةً.

– نقطع حبات اللوز إلى قطعٍ صغيرةٍ، ونضعها في قدرٍ مع الحليب، والسكر، واللوز المطحون، ونغليه على نارٍ هادئةٍ جداً مدّة ساعةٍ تقريباً.

– نضيف إليه ماء الزهر، والورد ونبرده بسرعة في وعاءٍ فيه قطعُ الثلج.

– نضع مزيج اللوز في إبريق الخلاط الكهربائيّ، ونشغله على سرعةٍ متوسطةٍ، ثمّ نصفيه جيداً بقطعةٍ من الشاش حتّى نحصل على طعمٍ مركزٍ للوز، ونحتفظ به في الثلاجة.

– نخفق الحليب، والثلج، ومركز اللوز السابق جيداً حتّى نحصل على مزيجٍ متماسكٍ ورغوةٍ على وجه الشراب.

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