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طرائف رمضانية.. دعاء الابن في التراويح!
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طرائف رمضانية.. دعاء الابن في التراويح!

طرائف رمضانية.. دعاء الابن في التراويح!

طرائف رمضانية.. دعاء الابن في التراويح!
٠٦:١٢:٣٠ م، الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

طلب الأب من ابنه كل يوم أن يختم صلاة التراويح ويجهز أدعية من القرآن الكريم يدعو بها في آخر ركعة..

وفي اليوم الأول، صلى الابن ودعا، ثم قال وسط الدعاء “رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت ارحم الراحمين “..

وبعد أن سلم الابن من الصلاة، اعترضت أخته الصغيرة: لماذا يدعو لأخيها ولا يدعو لها..

فطلب منه والده أن يدعو لكل أفراد الأسره وأن يجمع مزيدًا من أدعية القرآن.

وفي اليوم التالي صلى الابن ودعا، وكان آخر ما دعا به هو: “رب هب لي حكمًا وألحقني بالصالحين واغفر لأبي إنه كان من الضالين”، فضحك جميع أفراد الأسرة.

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الكلمات الدلالية:
أدعية من القرآن الكريم صلاة التراويح طرائف رمضانية

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