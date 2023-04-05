بمشاركة 17 دولة.. تفكيك إحدى أكبر منصّات الجريمة الإلكترونية في العالم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشرطة الأوروبية “يوروبول”، اليوم الأربعاء، أنّه إغلاق إحدى أكبر منصّات القرصنة الإلكترونية في العالم والتي كانت تبيع بيانات تابعة لحسابات مسروقة.

وقالت يوروبول في بيان إنّ عملية بوليسية غير مسبوقة شاركت فيها 17 دولة أتاحت تفكيك (جينيسيس ماركت)، أحد أخطر الأسواق” الإلكترونية المخصصة للجريمة في العالم.

الفيدرالي الأمريكي

وكشفت يوروبول عن مشاركة كل من مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (إف بي آي) والشرطة الهولندية.

من جانبها، قالت وكالة مكافحة الجريمة البريطانية إن العملية شهدت إلقاء القبض على 24 شخصا في بريطانيا و17شخصا في هولندا.

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