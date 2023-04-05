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في 7 خطوات.. تحضير “المطازيز” بأسهل وأسرع الطرق
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في 7 خطوات.. تحضير “المطازيز” بأسهل وأسرع الطرق

في 7 خطوات.. تحضير “المطازيز” بأسهل وأسرع الطرق

في 7 خطوات.. تحضير “المطازيز” بأسهل وأسرع الطرق
٠٥:٥٧:٣٦ م، الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعد “المطازيز” من الأكلات السعودية الشعبية التي يشتهر بها أهل منطقة نجد تحديدا لما لها من فوائد غذائية عديدة.

تتميز هذه الأكلة بقيمتها الغذائية العالية ومذاقها الطيب، وفيما يلي المقادير وطريقة التحضير:

المقادير:

– لحم غنم : 1 كيلو
– الماء : ليتر
– المطازيز : عبوة (مطازيز جاهزة)
– البصل : 2 حبة (مبشور)
– طماطم : 5 حبات (مقطعة)
– خضار مشكلة : كوب (باذنجان، كوسا، جزر، قرع)
– ملح : ملعقة صغيرة
– بهارات مشكلة : ملعقة كبيرة
– لومي : 1 حبة (ليمون أسود)
– زيت الذرة : 3 ملاعق كبيرة

طريقة التحضير

1- أسلقي اللحم بالماء والبهارات واللومي

2 -؛حضري قدراً كبيراً وضعي به الزيت والبصل.

3. بعد أن تذوب البصلة قومي بإضافة الطماطم ثم اضيفي إليها ماء سلق اللحم والبهارات.

4-  ضيفي الخضار والملح واتركي الخليط يغلي بدرجة عالية من النار.

5 – أثناء الغلي قومي بإحضار المطازيز، ثم قومي بوضعها واحدة تلو الأخرى في الماء.

6 – أغلقي القدر بإحكام وكل فترة ابدأي في خفض النار عليها.

7 – بعد أن تنضج قومي بوضعها في صينية التقديم، ورتبي اللحم فوقها.

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