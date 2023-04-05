رمضان الكاميرون.. منازل مفتوحة لاستقبال الصائمين ومساجد عامرة بالمصلين

تواصل – فريق التحرير:

يشكل المسلمون نحو 24 في المائة من سكان الكاميرون البالغ عددهم حوالي 21 مليون نسمة.

وصل الإسلام إلى الكاميرون كما في العديد من الدول الإفريقية الأخرى عبر التجارة والقوافل التي كانت تأتي من الشمال، حيث استقرت جماعات من شعب الفولاني المسلم في المناطق الشمالية من الكاميرون واحترفوا التجارة وكونوا مجتمعات إسلامية بهذه البلاد.

بسط المسلمون نفودهم على حوض نهر بنوي والهضبة الوسطى من الكاميرون في النصف الأول من القرن التاسع الميلادي، واستمر انتشار الإسلام حتى عم وسط الكاميرون.

وظل الإسلام يتقدم من الشمال نحو الجنوب حتى خضعت الكاميرون للاحتلال الألماني في عام 1884، وانتشرت مع قدومه البعثات التنصيرية في القسم الجنوبي من الكاميرون. وقسمت البلاد بريطانيا وفرنسا في أثناء الحرب العالمية الأولى.

اقرأ أيضًا:

تسمى بـ «عبد الجليل».. أشهر لاعب في تاريخ الكاميرون يعلن إسلامه بعد صلاة الجمعة (فيديو)

انتشار الإسلام بين القبائل

وينتشر الإسلام بين القبائل التي تسكن الجانب الأيمن من نهر ساناجا، وفي هضبة ادماوا وفي حوض ينوي، وفي القسم الشمالي من البلاد في حوض بحيرة تشاد، وفي جبال ماندرا وهضبة النولوب باموم.

كما يوجد المسلمون في معظم المدن الجنوبية في الكاميرون. ومن أهم العناصر المسلمة في الكاميرون الفولاني، الباموم، التيكار، الماندرا، الشاوية العرب، وقبائل الكيردي.

وزاد انتشار الإسلام بعد الحرب العالمية الثانية بين القبائل التي تسكن وسط الكاميرون مثل باموم وديورا ولاكا.

وانتقلت الدعوة الإسلامية إلى الجبال في غربي الكاميرون بين قبائل كوتين وجيدرا والفالي وموفو ومتكارم. كما انتشرت في الجنوب بين قبائل ماوندانج وموسجوم.

ومن القبائل المسلمة في الكاميرون قبيلتي مسكون وجدون في شمال الكاميرون اللتين تعتنقان مذهب أهل السنة والجماعة.

رمضان في الكاميرون

يزداد إقبال المسلمين في الكاميرون على المساجد التى تتزين بالمصاحف وحلقات الذكر والتفسير على مدار اليوم وصلاة التراويح وقيام الليل.

ويتميز أهل الكاميرون خلال شهر رمضان بإبقاء منازلهم مفتوحة، لاستقبال صائم عابر تداركه الأذان قبل وصوله لمنزله. ولايقتصر الأمر على الإفطار بل يستمر أيضًا لتناول وجبة السحور.

وللمسلمين في الكاميرون عادة تميزهم عن غيرهم، فما أن ينادى لأذان المغرب حتى يبدأوا بتناول ماء ساخن ممزوج مع اللبن والدقيق لمنحهم الطاقة التي يحتاجون إليها طيلة اليوم لأداء العبادات.

اقرأ أيضًا:

مركز خادم الحرمين بالكاميرون يقيم الحفل الختامي لمسابقة القرآن للاجئي إفريقيا الوسطى

ومن أهم الأصناف الرمضانية التي تكاد لا تخلو من كل منزل كاميروني البروشيت، وهو عبارة عن نوع من أنواع الكباب المشوي المصنوع من لحوم البقر أو الدجاج أو الماعز، والمديدة المصنوعة من الذرة ونوع من اللحم، ووجبة الندوليه وهي يخن متبل يتكون من أوراق الفيرنونيا والجمبري وعجينة الفول السوداني.

ويعد شهر رمضان فرصة لتوطيد العلاقات والصلات بين أفراد المجتمع، فهو مناسبة سنوية لاجتماع العائلة الكبيرة، وقد تمتد لتشمل كافة سكان الحي غالبًا، كما يدعو المسلمون جيرانهم من غير المسلمين لتناول الطعام معهم

الأنشطة والأعمال الخيرية بالكاميرون

وخلال شهر رمضان المبارك، تتعدّد الأنشطة والأعمال الخيرية، ويزدهر الجانب الروحي والديني في الكاميرون.

المنظمة الكاميرونية للتربية والثقافة (مستقلّة) افتتحت مركزًا أو ما يشبه المدرسة، وخلال شهر رمضان، تفتح أبوابها لحفظة القرآن، يتلى بين جدرانها من أفواه فتيات صغيرات تتراوح أعمارهن بين 7 و 11 سنة.

ويقدم المركز الثقافي، فرصة للوافدين لتعلم جميع المواد المرتبطة بالدين الإسلامي، خاصة “التاريخ وتلاوة القرآن وتفسيره والسيرة النبوية”، بحسب فالتا كولو التي تدرس تلاوة القرآن للنساء.

وفي هذا المركز، تعطى الدروس لمدة يومين في الأسبوع خلال السنة الدراسية، ولكن تتوفر أيضًا أنشطة خاصة خلال الإجازات، ويرتفع مستوى التأطير خلال شهر رمضان، خصوصا وأنّ غالبية المتعلمين صغار في السن، أو هم ممن اعتنق الإسلام حديثًا.

ويحتفل الأطفال في الكاميرون بقدوم شهر الصوم فى منتصفه، وليس مع بدايته، حيث يرتدون ملابس تقليدية تميزهم عن غيرهم، ويدخلون البيوت لتناول الحلوى والنقود، ثم يهللون للإعلان عن قرب ليلة القدر.