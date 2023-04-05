تحذير من قطرة العين القاتلة.. وفيات وإصابات بالعمى في أمريكا

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أدى استخدام أحد أنواع قطرات العيون إلى وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين بالعمى بالولايات المتحدة.

وكشف النقاب للمرة الأولى في فبراير عن أن قطر “إيزري كير”، تسببت في ما لايقل عن 55 حالة عدوى توزعت على 12 ولاية، مما أدى إلى بحالات فقدان دائم للبصر، والاستشفاء، ووفاة واحدة.

وتم الربط بين قطرات العين المرطبة (الدموع الاصطناعية) التي تصنع في الهند، والزائفة الزنجارية، وهو نوع من البكتيريا يوجد بشكل شائع في التربة والمياه، وغالبًا ما يكون السبب وراء التهابات الدم والرئة.

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البكتيريا النادرة

ولقي ثلاثة أشخاص مصرعهم واستأصل أربعة مقل عيونهم بعد الإصابة بالبكتيريا النادرة، فيما وفقد ثمانية آخرون بصرهم في إحدى العينين أو كلتيهما بعد استخدام قطرات العين الملوثة .

وأدى ذلك إلى قيام مراقبي الصحة الأمريكيين بسحب قطرة العين وهو منتج خالٍ من المواد الحافظة يتم تصنيعه في الهند- من أرفف الصيدليات في وقت سابق من هذا العام، في محاولة لاحتواء تفشي المرض.

وعثر على البكتيريا في مركز رعاية طويلة الأمد في ولاية كونيتيكت، حيث ظهرت بين المرضى الذين لم تظهر عليهم أعراض، والذين استعمرت البكتيريا في أجسادهم، وفقًا لصحيفة “نيويورك تايمز”.

وأعرب المسؤولون الصحيون عن القلق من أن السلالة فائقة المقاومة، التي لم يتم العثور عليها في البلاد من قبل، يمكن أن تكتسب موطئ قدم في أماكن الرعاية الصحية بالولايات المتحدة.

وفقًا للدكتور ديفيد فان دوين ، أخصائي الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة نورث كارولينا، فإنه ليس فقط الزائفة شديدة العدوى ومقاومة للأدوية، بل إنه من الصعب أيضًا القضاء عليها.

وقال لصحيفة “نيويورك تايمز”، إن البكتيريا تتشبث بالمصارف وصنابير المياه والبيئات الرطبة الأخرى في أماكن الرعاية الصحية.

وأضاف أنه أيضًا “من الصعب جدًا التخلص منها” في المرضى الذين يصابون بعدوى في مجرى الدم.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن 68 شخصًا أصيبوا بعدوى الزائفة الزنجارية بعد استخدام قطرات العين بما في ذلك الدموع الاصطناعية إيزي كير.

وفي حين تم احتواء تفشي المرض إلى حد كبير من خلال استدعاء أربع علامات تجارية لقطرات العين، تعتقد مارويا والترز، المحقق الرئيسي لفريق مقاومة مضادات الميكروبات في مركز السيطرة على الأمراض، أن “هذا لن يكون آخر ما نراه من البكتيريا النادرة النادرة”.

وقالت: “أعتقد أننا سنرى تأثير هذه المسرحية على مدار شهور إلى سنوات”.

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أعراض عدوى العين

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، قد تشمل أعراض عدوى العين ما يلي:

-إفرازات صفراء أو خضراء أو شفافة من العين

-ألم أو انزعاج في العين

-احمرار العين أو الجفن

-الشعور بشيء في العين (الإحساس بجسم غريب)

-زيادة الحساسية للضوء

-ضباية الرؤية

والزائفة الزنجارية هي نوع من البكتيريا تعيش في البيئة وتوجد عادة في التربة والمياه.

غالبًا ما تكون سلالته شديدة المقاومة المحددة في الدموع الاصطناعية هي السبب وراء التهابات الدم والرئة. ويمكن أيضًا أن يصاب المرضى بها بعد الجراحة.