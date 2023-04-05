4 نصائح من “الغذاء والدواء” بحصوص قياس نسبة السكر في الدم

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نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء “إنفوجراف” للتعريف بجهاز قياس نسبة السكر بالدم.

وقالت: “هو جهاز فحص يستخدم في المنزل لمعرفة نسبة الجلوكوز في الدم”.

ونصحت الهيئة بما يلي:

1- زيارة الطبيب المختص عند ملاحظة ارتفاع مستوى السكر (الجلكوز) بالدم خلال فترات الصيام.

2-إجراء فحص السكر المنزلي قبل الوجبات صلاحية أشرطة الجهاز الذي وبعد تناولها بساعتين جهاز قياس يخزن نتائج أو ثلاث ساعات

3- راجع تاريخ انتهاء السكر.

4- يوصى بشراء جهاز يخزن نتائج الفحص

التقنية المستخدمة

وقالت إلهيئة إن التقنية المستخدمة في أجهزة قياس مستوى السكر “الجلكوز” في الدم لیست بنفس مستوى الدقة عند إجراء الفحص لدى مقدمي الرعاية الصحية.

وشددت على ضرورة الإبلاغ عن أي مشاكل على الجهاز المستلزم الطبي من خلال المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمستلزمات الطبية (NCMDR).

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