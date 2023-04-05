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“السلامة المرورية” تكشف عن أخطر أوقات الذرة لقائدي المركبات

“السلامة المرورية” تكشف عن أخطر أوقات الذرة لقائدي المركبات

“السلامة المرورية” تكشف عن أخطر أوقات الذرة لقائدي المركبات
٠٥:١٩:٣١ م، الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسلامة المرورية د. عبد المجيد المعجل، عن أخطر أوقات الذرة لقائدي المركبات.

شهر رمضان من أعلى الشهور في عدد الحوادث

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أنه من خلال تتبع مؤشرات السلامة المرورية وعدد الحوادث وما يترتب عليها من وفيات وإصابات على مدار عشر سنوات، فإن شهر رمضان من أعلى الشهور في عدد الحوادث المرورية.

وقت الذروة.. قبل الإفطار والسحور بنصف ساعة

وأضاف أن شهر رمضان هو من أعلى معدلات الحوادث من حيث الوفيات والإصابات خاصة في أوقات الذروة قبل وقتي الإفطار والسحور بنصف ساعة.

وأكد أنه من المفترض أن روحانيات شهر رمضان تنعكس إيجابيًا على سلوك السائقين، خاصة وقت الذروة.

وأشار إلى أنه من خلال مؤشرات السلامة المرورية فد تبين أن السائق قبل وقتي الإفطار والسحور بنصف ساعة يكون مسرعًا وفاقدًا للتركيز ومتعبًا ما يكون سببًا رئيسيًا في كثرة الحوادث.

المرور يحذر لاسائقين من القيادة اوقات الذروة

وأوصى بتفادى القيادة في مثل هذه الأوقات من الذروة خاصة قبل وقتي الإفطار والسحور بنصف ساعة، محذرًا من السرعة المفرطة التي يقوم بها السائقون من اجل الوصول للمنزل قبل فوات وقت السحور.

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الكلمات الدلالية:
أوقات الذرة الإفطار السحور جمعية السلامة المرورية رمضان مؤشرات السلامة

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