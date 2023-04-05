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تنويه من “أمن الطرق” لقائدي المركبات في مكة

تنويه من “أمن الطرق” لقائدي المركبات في مكة

تنويه من “أمن الطرق” لقائدي المركبات في مكة
٠٥:٢١:٢٥ م، الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشر “أمن الطرق” تنويها لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كلٍّ من ” القنفذة و الليث و المويه والخرمة وتربة ورنية”.

وأوضح أن المنطقة قد تشهد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية.

وأضاف أن ذلك قد يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

في وقت سابق، أصدر الحساب الرسمي لـ”أمن الطرق” عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تحذيرا لقائدي المركبات، بعدة أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

أمطار غزيرة 

وقال أمن الطرق في بيان عبر “تويتر”: “ننوه لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كلٍّ من ( العرضيات ، القنفذة ، الليث ) بأن المنطقة تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يُصاحبها جريان سيول و نشاط في الرياح السطحية ، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة”.

تحذير عاجل 

وفي وقت سابق، أوضح أمن الطرق على حسابه في “تويتر”، أنه لسلامة الجميع عند حدوث البرق والرعد وتغير أحوال الطقس، فلابد من إتباع الآتي:

1 – الابتعاد عن المناطق المرتفعة.

2 – الابتعاد عن اللوحات المعدنية.

3 – القيادة بهدوء على الطرق وتجنب السرعات الزائدة.

4 – الابتعاد عن أعمدة الإنارة وأماكن الكهرباء.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمن الطرق السعودية الطرق المملكة

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