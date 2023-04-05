إحباط تهريب أكثر من 22 طنًّا من القات والحشيش في جازان وعسير

تواصل – واس:

أحبطت الأفواج الأمنية، محاولات تهريب (22.7) طنًّا من نبات القات المخدر و(264) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر في منطقتي جازان وعسير.

وفي التفاصيل، صرّح المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، بأن دوريات الأفواج الأمنية في منطقتي جازان وعسير، أحبطت محاولات تهريب (22.7) طنًّا من نبات القات المخدر و(264) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و(473,799) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وأشار إلى أن ذلك خلال الفترة من 19/ 12/ 2022 م حتى 26/ 3/ 2023 م، وقبضت على مهربيها، وعددهم (591) متهمًا.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

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