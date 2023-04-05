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بسبب أحد تلاميذها.. معلمة أمريكية تطلب تعويضًا 40 مليون دولار
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بسبب أحد تلاميذها.. معلمة أمريكية تطلب تعويضًا 40 مليون دولار

بسبب أحد تلاميذها.. معلمة أمريكية تطلب تعويضًا 40 مليون دولار

بسبب أحد تلاميذها.. معلمة أمريكية تطلب تعويضًا 40 مليون دولار
٠٤:٥٥:٤٥ م، الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير: 

بعد تعرضها لإطلاق نار على يد أحد التلاميذ، طالبت معلمة أمريكية، بتعويض قدره 40 مليون دولار من مسؤولي المدرسة.

وقالت المعلمة في دعواها، إن الطالب قام بأخذ هاتفها وحطمه على الأرض، قبل يومين من حادث إطلاق النار عليها، حيث تم إيقافه عن الدراسة ليوم واحد.

وأضافت الدعوى أن مسؤولي المدرسة أبعدوا الالب الذي أطلق النار على معلمته وأرسلوه إلى مدرسة أخرى لبقية العام، لكنهم سمحوا له بالعودة للصف الأول في خريف 2022.

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تفاصيل الحادثة

وفي تفاصيل الواقعة، فقد أصيبت آبي زويرنر (25 عامًا)، معلمة الصف الأول، برصاصة في يدها وصدرها، بينما كانت تجلس على طاولة القراءة في القسم.

وعلى الرغم من ذلك حاولت المعلمة حماية تلاميذها قبل أن تطلب النجدة، وعلى إثر ذلك أمضت ما يقارب الأسبوعين في المستشفى، وخضعت لأربع عمليات جراحية.

وقال محامو “زويرنر”، إن الجميع يعرفون أن الصبي “لديه تاريخ من العنف العشوائي” في المدرسة والمنزل، حيث قام العام الماضي بخنق مدرّسة رياض الأطفال، وفقًا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأضافت الدعوى أن الصبي كان يطارد زملاءه في جميع أنحاء الملعب بحزام في محاولة لجلدهم، وكان يلعن الموظفين والمعلمين.

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40مليون دولار إطلاق نار تعويض تلميذ مدرسة معلمة أمريكية

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