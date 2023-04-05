“الوطني للفعاليات” يفتح باب التقديم في “رواد الفعاليات 2023” لحديثي التخرج

تواصل – واس:

أعلن المركز الوطني للفعاليات اليوم الأربعاء، فتح باب التقديم للتسجيل في النسخة الثانية من برنامج “رواد الفعاليات”.

برنامج تدريبي على رأس العمل لمدة عام

وأوضح أن البرنامج يعتمد على تطوير حديثي التخرج وإشراكهم في أنشطة قطاعات المركز، وذلك من خلال برنامج تدريبي لهم على رأس العمل لمدة عام.

تطوير الكفاءات الوطنية

وأضاف أن البرنامج يهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية في قطاع الفعاليات من خلال توفير بيئة خصبة للمتدربين تدعم الأفكار الجديدة والمشاريع المبتكرة.

دعم قطاع الفعاليات بالكوادر الوطنية

وأكد أن البرنامج يهدف إتاحة الفرص لهم في قطاعاته كافة وإكسابهم الخبرات العملية المطلوبة في سوق العمل، لدعم قطاع الفعاليات في المملكة بالكوادر الوطنية المهنية المتميزة.

أهم المسارات التدريبية

وأشار إلى أن برنامج “رواد الفعاليات 2023” يتضمن عددًا من المسارات التدريبية، أبرزها:

1 – المشتريات.

2 – الإدارة المالية.

3 – إدارة الفعاليات.

4 – تقنية المعلومات.

5 – تطوير الأعمال.

6- التسويق والتواصل.

7 -إدارة الموارد البشرية والإستراتيجية.

كما يقدم المركز الوطني للفعاليات للمتدربين في هذا البرنامج جملة من المزايا المادية والتعويضات، ويشترط الحصول على البكالوريوس أو الماجستير للمتقدمين.

وسيستمر التقديم حتى نهاية أبريل الجاري، مرورًا بمرحلتي التقييم والمقابلات، على أن يبدأ تنفيذ البرنامج في 16 يوليو المقبل.