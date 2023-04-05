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“الخضيري” يكشف أفضل طريقة لحرق الدهون والسعرات الحرارية
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“الخضيري” يكشف أفضل طريقة لحرق الدهون والسعرات الحرارية

“الخضيري” يكشف أفضل طريقة لحرق الدهون والسعرات الحرارية

“الخضيري” يكشف أفضل طريقة لحرق الدهون والسعرات الحرارية
٠٤:٤١:١٠ م، الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الطبيب والاستشاري أ.د.فهد الخضيري أفضل طريقة لحرق الدهون والسعرات الحرارية.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه لا يوجد أبدًا محلول أو كبسولات تحرق الدهون أو تحرق السعرات الحرارية، إلا عند المحتالين وبائعي الوهم فقط.

طريقة حرق الدهون والسعرات

وأضاف أن حرق الدهون والسعرات يكون فقط بالمشي والرياضة وأي جهد حركي سواء عمل المنزل أو أداء الأعمال اليومية، أو المشي من والى المسجد.

ونوه إلى أنه باختصار إما أن “تحرق السعرات الحرارية التي تتناولها أو تترك الأكل في ماعونه”.

وحذر من الأكل لدرجة السمنة والأمراض والسؤال بعد ذلك من أين جاء السكر  والسمنة والكرش والضغط والكلسترول.

سبب التقلصات عند الإفطار

وأكد أن التقلصات التي تصيب البعض عند الإفطار هو نتيجة مفاجأة المعدة والأمعاء بكميات أكل أو شرب كثيرة.

وأوصى أنه لابد من التدرّج بالشرب والأكل والبدء بالماء والأمر ضروري وببطء ثم الأكل بعد ذلك بالتدريج.

أهمية تناول السلطات في رمضان

وأنكر الطبيب المتخصص، القول بمنع تناول السلطات في رمضان، مؤكدًا أنها مفيدة لسهولة الهضم وخفيفة على المعدة ويجب تناول السلطات ضمن العشاء وضمن الإفطار الصحي وهذا مثبت علمياً بالدراسات، مع وشوربة الشوفان.

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الأكل بشراهة السعرات الحرارية السمنة حرق الدهون رمضان فهد الخضيري

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