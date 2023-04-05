الكشف عن أسرار الهياكل الحجرية القديمة في محافظة “العلا”

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كشفت دراسة علمية حديثة عن أسرار الهياكل الحجرية القديمة التي عُثر عليها في محافظة العلا.

وتوضّح الدراسة أنها هياكل طقسية بناها رعاة وصيادون قدامى للتضحية بالحيوانات كقرابين وربما استجابة لتغيّر المناخ.

وأوضحت أن المسوحات الأثرية الأولى لشمال غرب المملكة عام 1970،حددت بنية مستطيلة قديمة وغامضة، وكانت جدران الحجر الرملي لها بطول 95 متراً، مما يعدّ أمراً فريداً من نوعه.

وبيّنت الدراسة أنه على مدى العقود التالية، تم ملاحظة هياكل تُعرف بـ “المستطيلات” منتشرة في جميع أنحاء البلاد، ومع ذلك لم يتم التنقيب عنها حتى عام 2018، حيث تجرى دراستها منذ خمس سنوات، كجزء من دراسة أثرية تقوم بها الهيئة الملكية لمحافظة العلا .

أصغر مستطيل

وبينما يبلغ طول أصغر مستطيل حوالي 20 متراً، ويتجاوز أكبرها 600 متر، أشارت الدراسة إلى أن جميع المستطيلات تتبّع خطة معمارية مماثلة، حيث تم توصيل طرفين سميكين بين جدارين إلى خمسة جدران طويلة، لتنشئ ما يصل إلى أربع ساحات.

وكان الوصول إلى المستطيل عبر مدخل ضيق في القاعدة بعد مسيرة طويلة، حيث تؤدي إلى “الرأس” – المكان الرئيس للطقوس -.

تشير الدراسة إلى أنه خلال الفترة بين عامي 2019 و 2020، أجريت حفريات استكشافية في العلا، بلغ طول أحد المواقع فيها 140 متراً وعرضه 20 متراً من الحجر الرملي، وفي رأسه غرفة شبه مجوفة، داخلها ثلاثة أحجار عمودية كبيرة، فُسِّرت بأنها “العرش” أو الأحجار المقدسة، وكان يحيط بها قرون الماشية والماعز والغزلان التي يُحافظ عليها جيداً.

واقتصر الاكتشاف على الأجزاء العلوية لها مثل الأسنان والجماجم والقرون، وينتمي الجزء الأكبر منها إلى ذكور الحيوانات، التي تتراوح أعمارها بين عامين و 12 عاماً .

وكان علماء الآثار قد اكتشفوا على مدى السنوات الخمس الماضية أكثر من 1600 هيكل حجري ضخم، منتشر شمال غرب المملكة، ويعود تاريخها إلى ما يزيد عن 7000 عام مع نهاية العصر الحجري الحديث .

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