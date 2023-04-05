بيع لوحات إلكترونية مميزة عبر “أبشر”.. تعرف على التفاصيل

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أعلنت منصة “أبشر” عن بدء مزاد اللوحات الإلكترونية، اليوم الأربعاء، على أن ينتهي غدا الخميس.

عرض لوحات مميزة للبيع

في وقت سابق، كشفت منصة الخدمات الإلكترونية “أبشر”، عن لوحات إلكترونية جديدة معروضة للبيع في المزاد العلني.

وكتبت المنصة تغريدة قالت فيها: “تعرّف على أبرز اللوحات المعروضة في مزاد اللوحات الإلكتروني، عبر منصة أبشر، شارك الآن.. اللوحات المميزة بانتظارك”.

وتم تخصيص اللوحات الجديدة باللونين البرونزي والفضي، وجميعهم في التغريدة المرفقة أدناه.

خطوات طريقة الوصول للخدمة

وكان حساب “الإدارة العامة المرور” نشر في وقت سابق على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خطوات طريقة الوصول للخدمة والتي جاءت كالآتي:

1- الدخول على منصة أبشر ثم اختر خِدْمَات من تبويب خدماتي.

2- اختيار المرور.

3- اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

وأضافت الإدارة أنه يمكن مشاركة المستخدمين من جميع أنحاء المملكة في مزاد اللوحات الإلكتروني، دون زيارة مقرات الإدارة.

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