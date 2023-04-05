تفاصيل مثيرة.. العثور على أم لأربعة أطفال حية داخل مقبرة بالبرازيل

تواصل – وكالات:

دفت امرأة حية على يد رجلين في مقبرة بلدية فيسكوندي دو ريو برانكو جنوب شرقي البرازيل.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن السلطات في البرازيل أوقفت رجلين على خلفية العثور على امرأة دفنت حية داخل مقبرة.

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تفاصيل الواقعة

وفي التفاصيل، فإن الضحية وهي أم لأربعة أطفال وتبلغ من العمر (36 عامًا) تعرضت للضرب والسحل من منزلها من قبل المعتدين في 28 مارس الماضي، قبل أن يلقوا بها داخل القبر حية.

وظلت المرأة حبيسة القبر لمدة 10 ساعات، قبل أن ينتبه حفارو القبور إلى وجود كميات جديدة من الإسمنت وبقع دماء بالقرب من أحد القبور.

وتأكدت الشكوك عندما سمع صوت امرأة تبكي وتطلب المساعدة من داخل القبر.

وقالت الشرطة البرازيلية، إن المتهمين اللذين يتراوح عمرهما بين 20 و22 عامًا خططا للهروب إلى مدينة ريو دي جانيرو، بعد ارتكاب الجريمة.

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سبب الجريمة

وقالت المرأة للشرطة إنها تعرضت للاعتداء، بعد أن أضاعت المخدرات والأسلحة التي كانت تخبئها لهما في منزلها.

وكان المتهمان قد اعتقلا في الماضي على خلفية الاتجار بالمخدرات، وتبحث السلطات عن متهم ثالث.

واقتحم الرجلان منزل المرأة في أواخر مارس الماضي، وبينما نجح الزوج في الفرار، لم تتمكن الزوجة من ذلك، حيث أوسعاها ضربًا وجراها إلى المقبرة وحيث دفناها هناك.

واكتشفت المرأة التي أغمي عليها بسبب الاعتداء أنها محبوسة داخل قبر بعدما استعادت وعيها.