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مؤشر سوق الأسهم يغلق متراجعا .. والتداولات عند 5.7 مليار ريال

مؤشر سوق الأسهم يغلق متراجعا .. والتداولات عند 5.7 مليار ريال

مؤشر سوق الأسهم يغلق متراجعا .. والتداولات عند 5.7 مليار ريال
٠٥:٠٥:١٩ م، الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أنهى مؤشر السوق، جلسة الأربعاء، على تراجع بنسبة 0.3 %، ليغلق عند 10921 نقطة (- 28 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.7 مليار ريال.

وتراجع سهما أرامكو، سابك، بنسبة 1 % عند 32.50 ريال، و93.70 ريال، على التوالي، بحسب “أرقام”.

الأسهم المتراجعة

وأنهت أسهم سلوشنز، وسليمان الحبيب، وأسواق المزرعة، ونادك، والنهدي، والمواساة، وأمريكانا، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 2 و5 %.

وأغلق سهما سينومي سنترز، وعلم، عند 20.92 ريال (- 4 %) للأول، و436 ريالا (- 1 %) للثاني، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.

في المقابل، تصدر سهما تهامة للإعلان، سدافكو، ارتفاعات اليوم بنسبة 10% عند 22.04 ريال، و271.80 ريال، على التوالي، كما ارتفع سهم جبل عمر، بنسبة 3 % عند 21.12 ريال.

الصنادق المتداولة

وفيما يخص الصناديق المتداولة، ارتفع صندوق البلاد للذهب، بنسبة 3 %، عند 10.98 ريال، وسط تداولات نشطة تجاوزت الـ400 ألف وحدة.

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