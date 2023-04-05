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أمير القصيم يسلم 200 وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي
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أمير القصيم يسلم 200 وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي

أمير القصيم يسلم 200 وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي

أمير القصيم يسلم 200 وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي
٠٣:٢٨:٢٧ م، الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

سلم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم 200 وحدة سكنية لمستفيدي برنامج الإسكان التنموي.

وأوضح أن ذلك تم بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبدالله البدير، في مجلس الاستقبال الرئيسي بديوان الإمارة اليوم.

تسليم 200 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة

وأكد أنه تم تسليم 200 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة من مستفيدي برنامج الإسكان التنموي، بالتزامن مع انطلاق حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري مطلع شهر رمضان المبارك.

ونوّه سموه بالدعم السخي الذي تقدمه القيادة الحكيمة – أيدها الله – لدعم برامج الإسكان ، وتوفير السكن الملائم للمواطنين من خلال تلك المبادرات التي تجد كل الرعاية والاهتمام من لدن قيادتنا.

حملة اكتتاب جود للإسكان الخيري

وأشار إلى أن آخرها وهي حملة اكتتاب جود للإسكان الخيري، التي انطلقت بداية هذا الشهر الفضيل، كأول اكتتاب خيري في قطاع الإسكان على مستوى العالم.

وبين أن ذلك بهدف حشد العطاءات الخيرية من ذوي الجود أفرادًا ومؤسسات، لدعم الأسر الأشد احتياجًا للمساكن، من خلال منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم المساهمة الخيرية.

فيما قدم نائب وزير الشؤون البلدية شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم على رعايته المباركة لتسليم المستفيدين من الأسر الأشد حاجة، مؤكداً حرص الوزارة على توفير المسكن الملائم للأسر المستفيدة في مختلف مناطق المملكة.

الكلمات الدلالية:
200 وحدة سكنية أخبار السعودية أمير القصيم الإسكان الشؤون البلدية والقروية برنامج الإسكان التنموي

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