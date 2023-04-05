أسعار الذهب تسجل أعلى مستوياتها منذ مارس 2022

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سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها اليوم منذ مارس 2022، حيث ارتفع المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2021.97 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0925 بتوقيت جرينتش.

العقود الآجلة للذهب

في الوقت نفسه، استقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 2038.70 دولاراً.

وتراجعت الفضة 0.9 % إلى 24.78 دولاراً للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.2 % إلى 1019.44 دولاراً، والبلاديوم 0.5 % إلى 1463.81 دولاراً.

ومحليا، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، في الأسواق مقارنة بأسعار أمس، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 244.29 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 223.94 ريال

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 213.76 ريالات، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 183.22 ، وعيار 14 بـ 142.50 وعيار 12 سجل 122.15 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7597 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1710 ، وسعر كيلو الذهب نحو 244.292 .

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أسعار الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 239.02 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 219.11 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 209.15 ريالات، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 179.27 ، وعيار 14 بـ 139.43 وعيار 12 سجل 119.51 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7434 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1673 ، وسعر كيلو الذهب نحو 239.023 .

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