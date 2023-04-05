“المسند” يكشف تفاصيل جديدة عن قصر السنة الهجرية عن الميلادية وتأثير ذلك في رمضان

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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعة الطقس أ.د. عبدالله ‌المسند، أسباب قصر السنة الهجرية أقصر من الميلادية.

السنة الهجرية أقصر من الميلادية

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن السنة الهجرية أقصر من الميلادية.بـ “10 أو 11 أو 12 يومًا على النحو التالي:

10 أيام إذا كانت السنة الهجرية كبيسة “355 يومًا والميلادية بسيطة 365 يومًا.

11 يومًا إذا كانتا الهجرية والميلادية بسيطتين أو كبيستين.

12 يومًا إذا كانت الهجرية بسيطة “354” والميلادية كبيسة “366”.

رمضان يتقدم كل عام بمعدل 11 يومًا

وأضاف أنه في شهر رمضان هذا العام يتقدم كل عام بمعدل 11 يومًا نسبة للسنة الميلادية ، كل ثلاث سنوات يتقدم رمضان شهرًا واحدًا.

وأشار إلى أن موعد اكتمال القمر بدرًا يكون صباح يوم غد الخميس 15 رمضان عند الساعة 07:37 ص.

ليلة البدر واكتمال القمر

ونوه لأن بعض الناس يظن أن ليلة البدر واكتمال القمر لا تكون إلا ليلة 15 من الشهر، وأن الصحيح أن اكتمال القمر بدرًا قد يكون ليلة أو يوم 14، وقد يكون ليلة أو يوم 15.

وأكد أن ذلك يختلف من شهر لآخر وفقاً لطول الشهر القمري “29 يومًا أو 30 يومًا، لذا لا يستقيم تخطئة الرؤية، أو الحساب بناءً على معيار اكتمال القمر بدرًا.