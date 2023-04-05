تنويه مهم من “حساب المواطن” بشأن المقيمين بشكل دائم خارج المملكة

تواصل – فريق التحرير:

من الأسئلة التي تطرح من وقت لآخر، ما يتعلق منها بشأن المقيمين خارج المملكة بشكل متقطع أو دائم، وما إذا كانت تنطبق عليهم شروط الاستحقاق لدعم “حساب المواطن”.

وفي أحدث تساؤل بهذا الصدد، قال أحد المواطين: “هل المقيم إقامة دائمة خارج المملكه لظروف العمل يستحق حساب المواطن؟”.

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة”.

وأضافت: “وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يومًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي”.

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توضيح مهم من “حساب المواطن” حول تأثير حالة السكن على قيمة الدعم

حالة السكن هل تؤثر على حساب المواطن؟

وفي إفادة سابقة، قال “حساب المواطن”، إن حالة السكن لاثؤثر على قيمة الدعم المقدم للمستفيدين من البرنامج.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين، يقول: “هل ارتفاع ايجار الشقة يزيد من الدعم؟”.

وأجابت “خدمة المستفيدين”في حسابه عبر موقع “تويتر” بأن “حالة السكن ونوع السكن لا تؤثر في دعم حساب المواطن، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم”.

وأضافت: “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (اضغط هنا)”.

تنويه مهم بشأن حجز هيئة الزكاة على أموال “حساب المواطن”

قال “حساب المواطن”، إنه لايحق لمصلحة هيئة الزكاة الحجز أو الخصم من حساب المستفيدين.

جاء ذلك في إفادة حول ما إذا كان يحق لمصلحة هيئة الزكاة حجز أو خصم حساب المواطن والضمان المطور؟

وقالت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “لايحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن”.

وأضافت: “ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي (اضغط هنا).

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عاجل.. توضيح مهم حول إمكانية حجز هيئة الزكاة على دعم “حساب المواطن” أو الخصم منه

حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.