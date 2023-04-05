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عاجل.. خادم الحرمين يوجه بصرف “معونة رمضان” لمستفيدي الضمان الاجتماعي بأكثر من 3 مليارات ريال

عاجل.. خادم الحرمين يوجه بصرف “معونة رمضان” لمستفيدي الضمان الاجتماعي بأكثر من 3 مليارات ريال

عاجل.. خادم الحرمين يوجه بصرف “معونة رمضان” لمستفيدي الضمان الاجتماعي بأكثر من 3 مليارات ريال
٠٢:٤٤:٢٤ م، الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، بصرف “معونة شهر رمضان” للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، بمبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع.

إيداع مبالغ المعونة

ومن المنتظر إيداع مبالغ المعونة التي تقدر بأكثر من 3 مليارات ريال في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر، وذلك خلال الساعات المقبلة.

ورفع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – على هذه البادرة الكريمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وتلمس احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك.

ودعا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأن يجزيهما خيراً على ما يقدمانه من دعم وعناية بأبنائهم المواطنين.

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الكلمات الدلالية:
السعودية الضمان الضمان الاجتماعي خادم الحرمين

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