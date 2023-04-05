اجتماع طارئ للجامعة العربية بخصوص اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى

تواصل – وكالات:

أعلنت جامعة الدول العربية أنه دعت لاجتماع طارئ بشأن اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى والتعدي على المقدسات.

وأدان الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى ومهاجمة المصلين والمعتكفين هناك.

الجامعة تندد باعتقال ما يقرب من 400 فلسطيني

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد ندد أبو الغيط باعتقال ما يقرب من 400 فلسطيني.

وشدد أن هذه التصرفات غير المسئولة في الأماكن المقدسة تمس المشاعر الدينية لملايين من المسلمين عبر العالم، لا سيما خلال رمضان.

مطالبة مجلس الأمن بسرعة التحرك

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط دعوته للمجتمع الدولي ومجلس الأمن، التحرك بسرعة.

وذلك من أجل وقف هذا التصعيد الخطير الذي يُنذر بإشعال الموقف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أبو الغيط يطالب الاحتلال باحترام حرمة رمضان

وطالب أبو الغيط حكومة الاحتلال باحترام حرمة الشهر الفضيل، والتوقف عن هذه الأعمال الاستفزازية مُحذراً من مغبة هذه التصرفات.

وشدد على أن التوجهات المتطرفة التي تتحكم في سياسة الحكومة الإسرائيلية سوف تقود إلى مواجهاتٍ واسعة مع الفلسطينيين إذا لم يوضع حدٍ لها.

الاحتلال يقتحم الأقصى ويعتقل 400 فلسطينًا

وكانت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية، كشفت اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت أكثر من 400 مصل خلال عدوانها على المسجد الأقصى المبارك والمعتكفين فيه.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أنه جرى نقل المعتقلين إلى مركز توقيف “عطروت” للتحقيق.

إطلاق الرصاص المعدني وقنابل الغاز

وكان عشرات المُصلين والمعتكفين أصيبوا، الليلة، عقب اقتحام قوات الاحتلال المصلى القبلي في المسجد الأقصى.

وإطلاقها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز، والصوت صوبهم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، بأن طواقمها توجهت إلى المسجد الأقصى لإسعاف المصابين، إلا أن قوات الاحتلال منعتها من الوصول.