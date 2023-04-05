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بيان مهم من “الزكاة والضريبة” بشأن الإقرارات الضريبية عن شهر مارس
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بيان مهم من “الزكاة والضريبة” بشأن الإقرارات الضريبية عن شهر مارس

بيان مهم من “الزكاة والضريبة” بشأن الإقرارات الضريبية عن شهر مارس

بيان مهم من “الزكاة والضريبة” بشأن الإقرارات الضريبية عن شهر مارس
٠٢:٥٢:٠٤ م، الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر مارس الماضي.

وأوضحت في بيان لها، أن ذلك يتم في موعدٍ أقصاه العاشر من شهر أبريل الجاري.

تقديم إقرارات ضريبية

وحثّت الهيئة مكلفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني(zatca.gov.sa)، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

كما دعت “الزكاة والضريبة والجمارك” المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عن طريق أحد الطرق التالية:

1- الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

2- حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر(@Zatca_Care).

3- البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa).

4- أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الإلكتروني (zatca.gov.sa).

ضريبة الاستقطاع

وتُعد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقًا للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.

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الأنظمة الضريبية الأنظمة الضريبية السارية الزكاة والضريبة المملكة

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