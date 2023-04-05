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“القدية للاستثمار” تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات وطريقة التقديم

“القدية للاستثمار” تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات وطريقة التقديم

“القدية للاستثمار” تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات وطريقة التقديم
٠٢:٣٧:١٩ م، الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مشروع القدية عن مجموعة من الوظائف الجديدة في عدة مجالات منها الهندسة والمشتريات والتسويق .

الرياض (المقر الرئيسي لشركة القدية للاستثمار)

وأوضحت أن المجالات المستهدفة هي “الهندسة والمشتريات والسكرتارية والتسويق والعلاقات العامة ومجالات أخرى ذات صلة”

أبرز الوظائف

  • مدير – إدارة التكاليف
    مساعد أول – التحليل المالي
    مساعد مدير عمليات البيع بالتجزئة
    مساعد مدير
    مدير مشروع
    مدير أول – التطوير
    مدير التسويق السكني
    مدير الملكية الرقمية وتجربة العملاء والتحليلات

التقديم عبر هذا الرابط (اضغط هنا)

وفي وقت سابق، أعلنت شركة القدية للاستثمار (مشروع حكومي) عن فتح باب التوظيف للجنسين حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى في مختلف التخصصات للعمل في الرياض.

المؤهلات المستهدفة:

– الثانوية العامة
– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى

المسميات الوظيفية:

– مساعد تنفيذي (إدارة الصيانة)
– مدير تصاميم أول
– مدير المشتريات
– مدير ادارة التكاليف
– مساعد إداري
– مساعد اول التحليل المالي
– مدير التحالفات والفعاليات المؤسسية
– مساعد مدير عمليات البيع بالتجزئة
– مدير المشروع
– مدير أول تطوير
– مدير التسويق السكني
– مدير تطوير
– مدير تجربة العملاء الرقمية وتحليلات الملكية
– مساعد مدير التقارير المالية
– سفير رابع
– مساعد تنفيذي
– مدير الاصول الثابتة
– مدير حوكمة الاستثمار والامتثال
– مدير الاستثمار
– مساعد اول الحسابات الدائنة
– مساعد مدير محلل اعمال تكنولوجيا المعلومات
– مساعد اول الاصول الثابتة
– مدقق داخلي أول
– مدير ذكاء الاعمال
– مساعد مدير امن تكنولوجيا المعلومات
– مستشار قانوني اول
– مستشار قانوني
– معاون خدمات الموارد البشرية
– مدير التخطيط والتحليل المالي
– مساعد اول استقطاب المواهب

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– الإدارة العامة
– الإدارة المكتبية
– الموارد البشرية
– القانون
– الأنظمة
– الحقوق
– المالية
– المحاسبة
– التدقيق والمراجعة
– التسويق
– التسويق الرقمي
– إدارة سلاسل الإمداد
– الإدارة التجارية
– الإحصاء
– مسح الكميات
– تقنية المعلومات
– علوم الحاسب
– هندسة الحاسب
– أمن المعلومات
– الأمن السيبراني
– الهندسة المعمارية
– الهندسة المدنية
– الهندسة (عام)

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1444/9/13هـ (الموافق 2023/4/4م) عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: إضغط هنا

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الكلمات الدلالية:
السعودية القدية القدية للاستثمار المملكة مشروع القدية للاستثمار

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