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والسلطات تتحرك.. يهاجم منزل جاره بالصواريخ في دولة عربية

والسلطات تتحرك.. يهاجم منزل جاره بالصواريخ في دولة عربية

والسلطات تتحرك.. يهاجم منزل جاره بالصواريخ في دولة عربية
٠٢:٠١:٣٣ م، الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

في واقعة فريدة من نوعها، أقدم أحد الليبيين على إطلاق صاروخي “آر بي جي” على منزل جاره بمدينة الخمس بالمنطقة الغربية.

استخدام الأسلحة النارية بين الطرفين

وفي بيان لها، كشفت وزارة الداخلية الليبية أن الحادث كان بسبب خلافات بينهما، تطورت إلى استخدام الأسلحة النارية بين الطرفين.

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وأوضحت أنه بعد ورود بلاغ من مركز شرطة كعام بمديرية أمن الخمس  بشأن شخص قام برمي دانتي “آر بي جي” على منزل جاره الذي تقدم بالبلاغ.

وأضافت أنه على إثر ذلك توجهت دوريات مركز شرطة كعام والبحث الجنائي وقسم شرطة النجدة مدعومين بقوة المهام الخاصة إلى مكان الواقعة.

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وحسب “روسيا اليوم”، فقد كان برفقتهم مدير نيابة الخمس الجزئية بناء على تكليف من رئيس نيابة الخمس الابتدائية، بشأن مباشرة البلاغ.

العثور على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر

وأشارت إلى أنه تم تطويق المنزل وإلقاء القبض على المتهم وتم تفتيش المنزل وعثر بداخله على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.

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وأكدت أنه تم تسليم أوراق المحضر إلى قسم البحث الجنائي الخمس بناء على تعليمات النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات.

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وبالاستدلال مع المتهم اعترف بحوزته لهذه المضبوطات وتمّ إيداعه في غرفة الحبس الاحتياطي بالقسم ثم إحالته للنيابة العامة.

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الكلمات الدلالية:
الخمس صاروخ أر بي جي ليبيا وزارة الداخلية الليبية كعام يهاجم بيت جاره

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