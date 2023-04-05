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أول تعليق لـ “المالية” على قرار “فيتش” برفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى +A
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أول تعليق لـ “المالية” على قرار “فيتش” برفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى +A

أول تعليق لـ “المالية” على قرار “فيتش” برفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى +A

أول تعليق لـ “المالية” على قرار “فيتش” برفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى +A
٠١:٥٠:٠٤ م، الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

علّقت وزارة المالية على قرار وكالة فيتش (Fitch) برفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى +A مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت المالية: “جاء تصنيف المملكة الائتماني انعكاسًا لقوتها المالية وحجم أصولها السيادية، وتأكيدًا لقدرة اقتصادها على التكيّف مع التحوّلات العالمية”.

كانت “فيتش” أكدت أن إجمالي احتياطات المملكة الأجنبية المقارنة بمتوسط ‘AA، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من نصف متوسط ‘A’.

استمرار الإصلاحات

وقد افترضت الوكالة استمرار المملكة بالإصلاحات المالية والاقتصادية والحوكمة، كما أشارت إلى قوة الاحتياطيات الخارجية للمملكة حيث تتمتع بأحد أعلى نسب تغطية الاحتياطات بين الجهات السيادية المصنفة من وكالة فيتش.

وأشارت إلى أن القرارات الإستراتيجية للحكومة توازن بين تمكين مشاريع الرؤية 2030 والاستجابة لارتفاع التضخم بحصافة مالية.

كما توقعت الوكالة في تقريرها نمو القطاع الخاص غير النفطي بمعدل يصل إلى 5% في عام 2023م، واستمرار نموه بمعدل 4% خلال الفترة من 2024م إلى 2025م. ​
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الكلمات الدلالية:
الإصلاحات المالية الحكومة السعودية المملكة وكالة فيتش

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