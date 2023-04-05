تنبيه من “الوطني للتعليم الإلكتروني” بشأن برامج التدريب غير المرخصة

تواصل – واس:

دعا المركز الوطني للتعليم الإلكتروني جميع الأفراد الممارسين والمهتمين إلى الإبلاغ عن البرامج التعليمية أو التدريبية غير المرخصة.

الإبلاغ عن هذه البرامج التعليمية

وأوضح أنه يطالب بسرعة الإبلاغ عن البرامج التعليمية المقدمة بالنمط الإلكتروني “عن بعد أو مدمج” وغير المرخصة من المركز، بهدف:

1 – حوكمة وضبط جودة ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني.

2 – ضمان مصلحة المتعلمين بما يحسن من المشهد التعليمي والتدريبي في المملكة.

رفع كفاءة قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني

وأوضح المركز أن هذه الخطوة تسهم في رفع كفاءة قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني وتنظيمه، من خلال:

1 – تعزيز الثقة في برامج ومخرجات القطاع.

2 – تمكين تقديم برامج تعليم وتدريب إلكتروني توائم معايير ولائحة التراخيص التي تسري أحكامها على الجهات المُقدِّمة لبرامج التعليم والتدريب الإلكتروني بأنماطه المختلفة.

ترخيص البرامج المقدمة بهذا النمط

ونوّه المركز جميع الأفراد المستفيدين بأهمية التأكد من ترخيص البرامج التعليمية أو التدريبية المقدمة بالنمط الإلكتروني “عن بعد أو مدمج” لدى المركز قبل التسجيل بها والتي تبلغ أكثر من 1200 جهة وبرنامج.

ويمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للمركز، وذلك في إطار حرص المركز على تلقي المستفيد خدمات تعليمية وتدريبية إلكترونية موثوقة وبأعلى معايير الجودة.

وحث المركز الجهات المُقدِّمة لبرامج التعليم والتدريب الإلكتروني إلى المبادرة لإصدار التراخيص اللازمة.

وأكد أن البرامج متاحة من خلال منصة إلكترونية تفاعلية تُعنى بتسهيل إجراءات رحلة الحصول على التراخيص لجميع المؤسسات التعليمية والأكاديمية والتدريبية الحكومية والخاصة وغير الربحية؛ بهدف:

1 – ضمان جودة التعليم والتدريب الإلكتروني.

2 – تعزيز الثقة في برامجه ومخرجاته، ورفع كفاءة القطاع في المملكة.