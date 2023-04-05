غدًا.. انتهاء التقديم لبرامج الدراسات العليا بجامعة نايف للعلوم الأمنية
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تعلن (جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية)، عن استمرار القبول على برامج الدراسات العليا (الماجستير، الدبلوم العالي) للعام الدراسي 2023-2024م.
ومن المقرر أن يغلق باب التقديم غدًا الخميس الموافق 6 من إبريل 2023م.
برامج الماجستير
-برنامج ماجستير الآداب في القانون الجنائي والعلوم الجنائية
-وبرنامج ماجستير إنفاذ القانون
-برنامج ماجستير العلوم في الأدلة الجنائية
-وبرنامج ماجستير الآداب في علم الجريمة
-برنامج ماجستير الأمن الوطني
-برنامج ماجستير الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي
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برامج الدبلوم العالي
-برنامج الدبلوم العالي في الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي
-برنامج الدبلوم العالي في مكافحة الإرهاب
-الدبلوم العالي في حقوق الإنسان والعدالة الجنائية
-الدبلوم العالي في دراسات الأمن الوطني
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الشروط العامة للقبول
-الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة معتمدة بالانتظام بتقدير عام لا يقل عن جيد لبرامج الماجستير وتقدير لا يقل عن جيد لبرامج الدبلوم العالي
-التفرغ للدراسة وموافقة جهة العمل
-استيفاء شروط القبول والشروط الخاصة للبرامج.
-في حال القبول النهائي سداد رسوم إدارية غير مستردة خاصة بالتقديم، مبلغاً وقدره ألفا ( 2000) ريال سعودي لبرامج الماجستير وخمسمائة (500 ) ريال سعودي لبرامج الدبلوم العالي.
تعليمات التقديم
للتفاصيل والشروط الاخرى ( اضغط هنا )
للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا )
دليل القبول ( اضغط هنا )