الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
غدًا.. انتهاء التقديم لبرامج الدراسات العليا بجامعة نايف للعلوم الأمنية
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غدًا.. انتهاء التقديم لبرامج الدراسات العليا بجامعة نايف للعلوم الأمنية

غدًا.. انتهاء التقديم لبرامج الدراسات العليا بجامعة نايف للعلوم الأمنية

غدًا.. انتهاء التقديم لبرامج الدراسات العليا بجامعة نايف للعلوم الأمنية
٠١:٢٧:٤٧ م، الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعلن (جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية)، عن استمرار القبول على برامج الدراسات العليا (الماجستير، الدبلوم العالي) للعام الدراسي 2023-2024م.

ومن المقرر أن يغلق باب التقديم غدًا الخميس الموافق 6 من إبريل 2023م.

برامج الماجستير

-برنامج ماجستير الآداب في القانون الجنائي والعلوم الجنائية

-وبرنامج ماجستير إنفاذ القانون

-برنامج ماجستير العلوم في الأدلة الجنائية

-وبرنامج ماجستير الآداب في علم الجريمة

-برنامج ماجستير الأمن الوطني

-برنامج ماجستير الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي

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برامج الدبلوم العالي

-برنامج الدبلوم العالي في الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي

-برنامج الدبلوم العالي في مكافحة الإرهاب

-الدبلوم العالي في حقوق الإنسان والعدالة الجنائية

-الدبلوم العالي في دراسات الأمن الوطني

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الشروط العامة للقبول

-الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة معتمدة بالانتظام بتقدير عام لا يقل عن جيد لبرامج الماجستير وتقدير لا يقل عن جيد لبرامج الدبلوم العالي

-التفرغ للدراسة وموافقة جهة العمل

-استيفاء شروط القبول والشروط الخاصة للبرامج.

-في حال القبول النهائي سداد رسوم إدارية غير مستردة خاصة بالتقديم، مبلغاً وقدره ألفا ( 2000) ريال سعودي لبرامج الماجستير وخمسمائة (500 ) ريال سعودي لبرامج الدبلوم العالي.

تعليمات التقديم

للتفاصيل والشروط الاخرى ( اضغط هنا )

للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا )

دليل القبول ( اضغط هنا )

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