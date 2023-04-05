بيع 58 أرضًا في الرياض بإشراف “إنفاذ”.. و3 مميزات للقطع المعروضة

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أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن مزاد لمار الرياض العلني الإلكتروني لعرض 58 أرضاً تجارية سكنية بمدينة الرياض في كل من حي المونسية والقادسية، وذلك يوم الأربعاء 5 من إبريل حتى 10 إبريل 2023م.

3 مميزات للأرض المعروضة

ويعرض المزاد عددًا من الأراضي والبلكات السكنية والتجارية النوعية؛ حيث تتميز بما يلي:

1- موقعها الإستراتيجي وقربها من طريق الأمير محمد بن سلمان بمسافة 350م.

2- قربها من طريق الدائري الشمالي بمسافة 600م وجامعة الأميرة نورة بمسافة 9.4كم.

3- كما تتميز بقربها من استاد الملك فهد 7.7كلم، كما يبلغ إجمالي المساحات للعقارات المطروحة للبيع أكثر من 130 ألف متر مربع.

ودعا “إنفاذ” الراغبين بمعرفة المزيد من التفاصيل عن المزاد وشروط المشاركة فيه بزيارة صفحة المزادات عبر الرابط: infath.sa/auctions .

ويُعدُّ مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” مركزاً حكوميّاً مستقلاً وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، إذْ يعمل على ما يلي:

1- إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص.

2- الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، أو التركات الخاصة، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

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