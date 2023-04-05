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“أخاف الموت والحساب”.. ممثلة شهيرة تعتزل التمثيل وترتدي الحجاب

“أخاف الموت والحساب”.. ممثلة شهيرة تعتزل التمثيل وترتدي الحجاب

“أخاف الموت والحساب”.. ممثلة شهيرة تعتزل التمثيل وترتدي الحجاب
٠١:١٣:٠٤ م، الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الممثلة السورية الشهيرة، هلا يماني، اعتزالها الفن نهائيًا وارتداءها الحجاب، وذلك بعد مدة من غيابها عن الساحة الفنية.

وظهرت يماني في بث مباشر على وسائل التواصل مرتدية الحجاب، وقالت إن خطوتها جاءت عن قناعة، لإدراكها أن الإنسان عليه أن يعود عن الخطأ في الوقت المناسب، مؤكدة “توبتها إلى الله” ورغبتها في الحصول على المغفرة.

أخاف من الموت ومن الحساب

واستهلت ممثلة مسلسل “باب الحارة” كلامها، بالقول: “أخاف من الموت ومن الحساب”.

وأشارت إلى أن عائلة والدتى “محافظة وملتزمة”، لذلك “فإن فكرة ارتداء الحجاب دائمًا ما كانت تراودنى، وأحاول قدر المستطاع عمل شيء إيجابى”.

وأضافت: “عيلة بابا الله يرحمه كانو سبور، بس عيلة ماما الله يطول عمرها كثير ملتزمين وأنا كنت دايمًا بجمعات مع عيلة ماما فكتير بقلبي مع فكرة الحجاب من زمان وأنا حدا بحاول ما فيني أعمل منيح على قد ما بقدر”.

ليس هناك أحد منا لم يخطئ

وتابعت الممثلة المعتزلة: “وليس هناك أحد منا لم يخطئ، ولكن من المهم العودة فى هذا الخطأ وتصحيحه، وأيضا فكرة أننا لم نكن نصلى هي أمر خطأ أيضًا”.

وأعربت عن حزنها لقيام بعض من تعرفهن بخلع حجابهن بعد مرور سنوات على ارتدائه، مستدركة أنهن فعلن هذا ربما لعدم قناعتهن به منذ البداية.

ودعت الله أن يثبتها على خطوتها، في الوقت الذي أكدت فيه أهمية صلة الرحم.

يشار إلى أن يماني رفضت قبل فترة عملاً عُرض عليها، على الرغم من الإغراء المادي، الأمر الذي عزته لكونه يتنافي مع مبادئ وقيم المجتمع.

الكلمات الدلالية:
ارتداء الحجاب اعتزال التمثيل الممثلة السورية هلا يماني

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