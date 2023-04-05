بهذه المناطق.. خبير طقس يُحذر من حالة مطرية غزيرة خلال الـ 24 ساعة القادمة

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من أمطار غزيرة متوقعة على مناطق المملكة خلال الـ 24 ساعة القادمة.

بداية الحالة الممطرة السادسة عشر

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه حسب نماذج الطقس فإنه يتوقع بداية الحالة الممطرة السادسة عشر وأن بدايتها اليوم وتستمر عدة أيام.

أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر

وأضاف أنه يتوقع خلال 24 ساعة القادمة من اليوم الأربعاء 14 رمضان حتى صباح غد الخميس أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر.

حالة مطرية متوقعة على هذه المناطق

وبين أن الأمطار تكون من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على مناطق مكة والباحة وعسير وجازان وجنوب المدينة وغرب نجران.

ارتفاع تدريجي في الحرارة

كما توقع أن يطرأ ارتفاع تدريجي في الحرارة على معظم المناطق لتكون من معتدلة إلى ميلها للحرارة نهارًا وميلها للبرودة فجرًا.

أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة.

وأوضح أن الحالة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على مناطق المدينة وحائل ونجران والجوف والحدود الشمالية.

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