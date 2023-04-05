5 أسباب لتعكر المزاج وزيادة التوتر خلال الصيام.. و3 طرق للتغلب عليه

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كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم المخ والأعصاب عن سبب معاناة البعض من تعكّر المزاج وزيادة التوتر والعصبية خلال الصيام.

وأوضحت أن الكثير من الأشخاص يكونوا أكثر انفعالاً لتغير بعض الممارسات التي اعتادوها قبل شهر رمضان.

5 أسباب

وقال استشاري ورئيس قسم المخ والأعصاب الدكتور هاني العبدلي إن هناك عدة عوامل تسبب الشعور بالصداع خلال فترات الصيام وتتمثل فيما يلي:

1- قلة شرب الماء بعد الإفطار.

2- هبوط مستوى السكر بالدم.

3- نقص النيكوتين بالدم بالنسبة للمدخنين.

4- تفويت وجبة السحور.

5- عدم الحصول على ساعات نوم كافية وتغيير الساعة البيولوجية.

طرق الوقاية

وأشار إلى أنه فيما يخص طرق الوقاية من الصداع خلال الصيام تتمثل في ما يلي:

1- الحرص على تناول كميات كبيرة من السوائل كالماء والعصائر بمعدل كوبين كل نصف ساعة.

2- تقليل شرب القهوة والتدخين قبل أيام الصيام تدريجيًا حتى لا يسبب ذلك الشعور بالصداع.

3- عدم الإكثار من تناول الطعام عند الإفطار لأنه قد يسبب زيادة السكر في الدم وبالتالي يسبب الصداع.

وأضاف: إذا أصبح الصداع لا يمكن السيطرة عليه أو وصل إلى مرحلة شديدة فمن المستحسن طلب المشورة الطبية المتخصصة لاستبعاد الأسباب الأخرى، وقد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي أيضاً إلى علاج آخر خلال شهر رمضان.

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