بيان عاجل من سفارة المملكة في تايلاند.. ماذا يجري؟

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في تايلاند، اليوم الأربعاء، بيانًا عاجلًا بشأن توقف العمل بالسفارة غدًا الخميس.

العمل سيتوقف غدًا الخميس بهذه المناسبة

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه يسر السفارة أن تفيد المواطنين بأن العمل سيتوقف غدًا الخميس بمناسبة يوم التأسيس في تايلاند.

وأضافت أن العمل سيتوقف غدًا الخميس الموافق 6/4/2023، وسيستأنف في تمام الساعة 10،00، من صباح يوم الجمعة الموافق 7/4/2023.

وقبل أيام، أصدرت سفارة المملكة في تايلاند، تنبيهًا عاجلًا بشأن زيادة عدد الحوادث التي يتعرض لها المواطنون.

تحذير من قيادة الدراجات النارية المستأجرة

وأكدت أن السفارة لاحظت زيادة عدد الحوادث التي يتعرض لها المواطنون أثناء قيادة الدراجات النارية المستأجرة.

وأضافت أن قيادة الدراجات النارية المستأجرة في تايلند ينتج عنه العديد من الحوادث والإصابات الخطيرة.

على المواطنين عدم استئجار الدراجات النارية

وشددت السفارة على أنها تهيب بالمواطنين عدم استئجار الدراجات النارية ما لم يكونوا حاصلين على رخصة قيادة دولية تؤهلهم لذلك.

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