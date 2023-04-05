أقلها 12.. درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة في يوم 14 رمضان

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أنه سجل ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 35 درجة في مكة المكرمة.

كما سجل 34 في جازان والمدينة المنورة، و33 درجة في جدة وسكاكا وشرورة ورفحاء، و32 في الدمام وبريدة وعرعر ووادي الدواسر والأحساء وحفر الباطن.

وسجل 31 درجة في الرياض والدوادمي والصمان والتنهات والدهناء والخرج، و30 في حائل ونجران والوجه والمجمعة.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها والباحة 22 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

طريف والباحة وأبها 12 درجات مئوية.

القريات وحائل 13 درجة مئوية.

والطائف والمجمعة وعرعر 14 درجة.

أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة.

وأوضح أن الحالة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، نجران، الجوف والحدود الشمالية.

انخفاض في درجات الحرارة

كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من الحدود الشمالية “طريف” والجوف “القريات”.

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