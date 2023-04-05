لهذا السبب.. تفاصيل تعليق الدراسة الحضورية في مناطق ومحافظات المملكة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت العديد من إدارات التعليم والجامعات، تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الأربعاء؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأشارت إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلبة والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

وفيما يلي حصر بالمناطق والمحافظات التي علُقت الدراسة اليوم:

تعليق الدراسة الحضورية بمنطقة الباحة

-الباحة

أعلنت إدارة التعليم بالباحة أنه اعتمادًا على التقارير الآنية الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس والمكاتب التابعة لـ تعليم الباحة بكافة المحافظات ليوم الأربعاء 14 / 9 / 1444.

(اعتمادا على التقارير الآنية الواردة من المركز الوطني للأرصاد) ؛

فقد تقرر تحويل الدراسة #عن_بعد عبر #منصة_مدرستي لجميع المدارس والمكاتب التابعة لـ #تعليم_الباحة بكافة المحافظات ليوم غدٍ الأربعاء 14 / 9 / 1444. pic.twitter.com/pLUuuh91s5 — إدارة تعليم الباحة (@MOE_BHH) April 4, 2023

تعليق الدراسة الحضورية بتعليم الطائف

-الطائف

أعلنت إدارة التعليم بالطائف أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب/ات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي/ات مكاتب التعليم، تقرر تحويل الدراسة عن بعد يوم الأربعاء 14 / 9 / 1444 بـ تعليم الطائف والمحافظات التابعة له تعليميًا؛ وستكون الدراسة عبر منصة مدرستي.

بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب/ات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي/ات مكاتب التعليم، تقرر تحويل الدراسة عن بعد يوم غدٍ الأربعاء 14 / 9 / 1444 بـ #تعليم_الطائف والمحافظات التابعة له تعليمياً؛ وستكون الدراسة عبر منصة مدرستي. pic.twitter.com/BRDqsqcxR4 — إدارة تعليم الطائف (@MOE_TIF) April 4, 2023

تعليق الدراسة الحضورية في عسير

-عسير

أعلنت إدارة التعليم بعسير تحويل الدراسة ليوم الأربعاء 14 / 9 / 1444هـ؛ لتكون “عن بُعد” عبر #منصة_مدرستي، لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس والمكاتب بـ تعليم عسير.

بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع ..

تقرّر تحويل الدراسة ليوم غدٍ الأربعاء 14 / 9 / 1444هـ؛ لتكون "عن بُعد" عبر ⁧#منصة_مدرستي⁩ ، لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس والمكاتب بـ ⁧#تعليم_عسير⁩ . pic.twitter.com/Q7G4lb4DJF — إدارة تعليم عسير (@MOE_ARP) April 4, 2023

تعليق الدراسة الحضورية بإدارة تعليم سراة عبيدة

-سراة عبيدة

أعلن المتحدث باسم إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة، عبدالله المالكي، أنه بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد حيال الحالة المطرية، وحرصًا على سلامة الجميع.. تحويل الدراسة عن بعد ليوم الأربعاء 14 / 9 / 1444هـ عبر منصة مدرستي بجميع مدارس سراة عبيدة ومدارس مكتب التعليم بالفرشة.

🔴عاجل ..

متحدث #تعليم_سراة_عبيدة عبدالله المالكي:

بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد حيال الحالة المطرية، وحرصًا على سلامة الجميع.. تحويل الدراسة #عن_بعد ليوم غدٍ الأربعاء 14 / 9 / 1444هـ عبر #منصة_مدرستي بجميع مدارس #سراة_عبيدة ومدارس مكتب التعليم بـ #الفرشة pic.twitter.com/DCzh8YmoVZ — إدارة تعليم سراة عبيدة (@MOE_SRA) April 4, 2023

تعليق الدراسة الحضورية بمحافظة محايل عسير

-محايل عسير

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع ،تقرر تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي ليوم الأربعاء الموافق 14-9-1444هـ، لجميع مدارس ومكاتب التعليم بـ تعليم محايل عسير.

بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع ،تقرر تحويل الدراسة #عن_بُعد عبر #منصة_مدرستي ليوم غدٍ الأربعاء الموافق 14-9-1444هـ ، لجميع مدارس ومكاتب التعليم بـ #تعليم_محايل_عسير . pic.twitter.com/Y6o6MPmuHO — إدارة تعليم محايل عسير (@MOE_MHR) April 4, 2023

تعليق الدراسة بإدارة تعليم ظهران الجنوب

-ظهران الجنوب

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب، أنه بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.. تقرر تحويل الدراسة ليوم الأربعاء 14 / 9 / 1444هـ “عن بُعد” من خلال منصة_مدرستي، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس في جميع القطاعات التابعة لـ تعليم ظهران الجنوب.

بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع ..

تقرر تحويل الدراسة ليوم غدٍ الأربعاء 14 / 9 / 1444هـ "عن بُعد" من خلال ⁧#منصة_مدرستي⁩ ، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس في جميع القطاعات التابعة ل ⁧#تعليم_ظهران_الجنوب⁩. pic.twitter.com/dWJQFx5eNR — إدارة تعليم ظهران الجنوب (@MOE_DHB) April 4, 2023

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تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم النماص

-النماص

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة النماص، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس التابعة لـ تعليم النماص ليوم الأربعاء ١٤ / ٩ / ١٤٤٤هـ راجين الله السلامة للجميع.

بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر تحويل الدراسة #عن_بعد عبر #منصة_مدرستي لجميع المدارس التابعة لـ #تعليم_النماص ليوم غدٍ الأربعاء ١٤ / ٩ / ١٤٤٤هـ راجين الله السلامة للجميع . pic.twitter.com/UrpU19p6xc — إدارة تعليم النماص (@MOE_NUS) April 4, 2023

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس رجال ألمع

رجال ألمع

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع، أنه استمرارًا للتواصل المستمرّ مع مركز الأرصاد؛ ومتابعةً لمستجدات الحالة المطرية؛ تقرّر تحويل الدراسة عبر منصة_مدرستي ليوم الأربعاء 14 رمضان 1444هـ في جميع مدارس المحافظة.

استمرارًا للتواصل المستمرّ مع مركز الأرصاد؛ ومتابعةً لمستجدات الحالة المطرية ؛ #تعليم_رجال_ألمع يقرّر تحويل الدراسة عبر #منصة_مدرستي ليوم غد الأربعاء ١٤ رمضان ١٤٤٤هـ في جميع مدارس المحافظة . pic.twitter.com/CVYoRQtn8X — إدارة تعليم رجال ألمع (@MOE_RJA) April 4, 2023

استمرار الدراسة عن بُعد في بلقرن والبشائر

بلقرن

البشائر

أعلنت إدارة التعليم ببيشة، استمرار الدراسة عن بُعد في مكتبي بلقرن والبشائر فقط عبر منصة مدرستي؛ واستمرار الدراسة حضوريًا في بقية مكاتب تعليم بيشة، وعلى الجميع التقيد بأخذ المعلومات والأخبار من مصدرها الرسمي عبر قنواتها الرسمية فقط.

#المتحدث_الرسمي_لتعليم_بيشة

استمرار الدراسة عن بُعد في مكتبي بلقرن والبشائر فقط عبر منصة مدرستي ؛ واستمرار الدراسة حضوريًا في بقية مكاتب #تعليم_بيشة ،وعلى الجميع التقيد بأخذ المعلومات والأخبار من مصدرها الرسمي عبر قنواتها الرسمية فقط . pic.twitter.com/gjuz2PL3hS — إدارة تعليم بيشة (@MOE_BIA) April 4, 2023

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تعليق الدراسة لجميع مدارس قطاع العرضيات

العرضيات

أعلنت إدارة تعليم القنفذة، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر تحويل الدراسة يوم الأربعاء 14 / 9 / 1444 هـ لتكون (عن بُعد) عبر منصة مدرستي، لجميع مدارس قطاع العرضيات طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكتبي التعليم.

بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصاً على سلامة الجميع.

تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الأربعاء

14 / 9 / 1444 هـ لتكون (عن بُعد) عبر ⁧#منصة_مدرستي⁩ ،لجميع مدارس قطاع العرضيات طلاب وطالبات و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكتبي التعليم.#وزارة_التعليم pic.twitter.com/uQlR3GpPlg — إدارة تعليم القنفذة (@MOE_QNF) April 4, 2023

تعليق الدراسة في الريث_الداير _العيدابي _هروب_ فيفا_قطاع مركز الفطيحة بمكتب بيش

-فيفا

-الفطيحة

-هروب

-الداير

-الريث

-العيدابي

أعلن المتحدث باسم إدارة تعليم صبيا، إبراهيم الحازمي، أنه بناءً على مستجدات الحالة المطرية وحرصًا على سلامتكم فقد تقرر تحويل الدراسة اليوم الأربعاء 14 رمضان عن بُعد عبر منصة مدرستي في بعض مكاتب التعليم والمدارس وتشمل (الريث_الداير _العيدابي _هروب_ فيفا_قطاع مركز الفطيحة بمكتب بيش)

جامعة الملك خالد تعلق الدراسة الحضورية

جامعة الملك خالد

أعلنت جامعة الملك خالد، أنه بناءً على تقارير المركز الوطني للأرصاد تقرر تحويل الدراسة عبر منظومة التعليم الإلكتروني البلاك بورد لجميع كليات جامعة الملك فهد في المقر الرئيسي والمحافظات ليوم الأربعاء

جامعة الطائف تعلق الدراسة الحضورية

جامعة الطائف

أعلنت جامعة الطائف أنه حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين الأكاديميَّة والإداريَّة؛ فقد تقرر تعليق الدراسة في الحوية وكافة فروع #جامعة_الطائف يوم الأربعاء؛ على أن يكون الحضور للطلبة عبر منظومة البلاك بورد، ويستمر دوام الموظفين عن بُعد حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.

حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين الأكاديميَّة والإداريَّة؛ فقد تقرر تعليق الدراسة في الحوية وكافة فروع #جامعة_الطائف يوم غدٍ الأربعاء: 5 أبريل 2023م؛ على أن يكون الحضور للطلبة عبر منظومة البلاك بورد، ويستمر دوام الموظفين عن بُعد حسب الأنظمة واللوائح المعمول… pic.twitter.com/qpwEGfCWJB — جامعة الطائف 🇸🇦 (@TaifUniversity) April 4, 2023

تعليق الدراسة بفرعي جامعة بيشة ببلقرن والنماص

فرع جامعة بيشة ببلقرن والنماص

أعلنت جامعة بيشة، أنه بناءً على تقارير المركز الوطني للأرصاد تقرر تحويل الدراسة عن بعد يوم الأربعاء في فرعي الجامعة ببلقرن والنماص.