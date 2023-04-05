هاشتاق “١٤ رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “ننتظر حصاد دعوات زرعناها”

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تصدر هاشتاق “١٤ رمضان”، الترند، في المملكة، صباح اليوم الأربعاء، فيما غرد آلاف المغردين بتغريدات صباحية وأدعية عديدة.

وقال مغرد : “اللهمَّ إنا استودعناك أيامًا مضت من رمضان بأن تغفر لنا وترحمنا وتعفُ عنا، وأن تبارك لنا في ما تبقى منه وتجعلنا فيه من المقبولين والمعتوقين من النار”.

وأضاف آخر قائلاً: ‌‌‌‌”اللهُم اني وليتك أمري فأعوذ بك من سوء حظي وضيق صدري وفراغ صبري، واجعلني يارب ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته”.

سعة الأرزاق وتيسير الأحوال

من جهتها، قالت مغردة: “اللهم اجعل لنا نصيباً في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات، اللهم أَخرجنا من حَولنا إلى حَولك ومن تدبيرنا إلى تدبيرك.. ومن ضعفنا إلى قوتك”.

وأضاف مغرد: “يارب اجعل أيامنا المُقبلة حصادًا لدعوات زرعناها.. وبشائر متتابعة انتظرناها، ونعيماً لا ينفد وقرّة عين لا تنقطع .. وسِعة لا يضيق لنا بها صدراً ولا يضيق لنا بها رزقاً ولا عيشًا.. يا واسع هَب لنا سِعةً من عندك”.

وينتصف غدًا شهر رمضان الكريم، أفضل الشهور عند الله سبحانه وتعالى، ويتبقى النصف الأخير منه فقط، وفيه يتسابق الناس على الطاعات والعبادات وأداء الفروض والنوافل وغيرها.

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