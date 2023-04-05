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خدمة اليوم.. خطوات البحث في المستكشف الجغرافي للمساجد

خدمة اليوم.. خطوات البحث في المستكشف الجغرافي للمساجد

خدمة اليوم.. خطوات البحث في المستكشف الجغرافي للمساجد
١١:٢٥:٠٢ ص، الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، اليوم الأربعاء، لقرائها الكرام، خطوات البحث في المستكشف الجغرافي للمساجد ومعرفة الأماكن وأهم المعلومات.

مشروع تطوير نظام المعلومات الجغرافي للمساجد

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن التطبيق يعد أحد أهم التطبيقات المنفذة ضمن مشروع تطوير نظام المعلومات الجغرافي للمساجد.

خارطة حيوية تبين أماكن المساجد

وأكدت أن التطبيق يقدم كمًا هائلاً من معلومات المساجد ضمن خارطة حيوية تبين أماكن المساجد، وأن من أبرز وظائف المستكشف الجغرافي، هي:

1 – إظهار بيانات المساجد وصورها.

2 – إظهار مواقع المساجد على الخريطة.

3 – إجراء عمليات البحث عن مسجد من خلال بيانات يحددها المستخدم.

4 – إجراء عمليات البحث المكاني من خلال مناطق ومحافظات يحددها المستخدم.

الخطوات

1 – ادخل على بوابة الوزارة الإلكترونية.

2 – اختر نظام المعلومات الجغرافي للمساجد.

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 00966-11-223-6222 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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أخبار السعودية المساجد المستكشف الجغرافي المستكشف الجغرافي للمساجد خدمة اليوم خطوات البحث

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