عاجل.. وكالة “فيتش” ترفع تصنيف المملكة إلى +A مع نظرة مستقرة

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أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، أنها رفعت تصنيف اقتصاد المملكة إلى +A مع نظرة مستقبلية مستقرة.

نظرة مستقبلية من “مستقرة” إلى “إيجابية”

وكانت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” قد أكدت في تقريرها الائتماني للمملكة تصنيفها عند “A1” مع تعديل النظرة المستقبلية من “مستقرة” إلى “إيجابية”.

والشهر الماضي، أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، عن رفع تصنيف المملكة إلى “A/A-1” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.

استمرار ضبط الإنفاق

وتوقعت الوكالة استمرار ضبط الإنفاق، رغم ارتفاع أسعار النفط، بالنظر إلى عدم اليقين حول أسعار النفط على المدى الطويل.

التزام الحكومة بمرونة الميزانية

إضافة إلى التزام الحكومة بمرونة الميزانية ضد انخفاض أسعار النفط بما يتماشى مع برنامج الاستدامة المالية، وزيادة الإنفاق من قبل القطاع العام لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

كما توقعت أن تسجل المملكة فائضاً في الميزانية في الفترة 2022-2023 بما يعادل 6.7% و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، وذلك لأول مرة منذ 2013.

التصنيف يعكس التحسينات في الميزانية العمومية

وأشادت فيتش في بيانها بأن تصنيف المملكة يعكس التحسينات في الميزانية العمومية، نظرًا لارتفاع إيرادات النفط، والالتزام بضبط أوضاع المالية العامة.

استقرار نسبة الدين الحكومي

كما توقعت استقرار نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي دون 30% حتى عام 2025.

كما ستحتفظ الحكومة بهوامش أمان مالية كبيرة، بما في ذلك الودائع في البنك المركزي التي تزيد على 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

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