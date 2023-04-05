“الصحة” تحذر من تناول المكملات الغذائية دون اتباع هذا الإجراء

تواصل – فريق التحرير:

حذرت وزارة الصحة من تناول المكملات الغذائية دون مراجعة الطبيب المعالج.

وقالت منصة “الصحة_937” التابعة للوزارة في موقع “تويتر”: “بشكل عام ينبغي عدم تناول المكملات الغذائية والفيتامينات بدون تقييم وإشراف الطبيب المعالج وذلك ليتم تحديد مدى الاحتياج ومأمونية الاستخدام للحالة الصحية”.

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احتياجات المكملات الغذائية

وسبق أن أوضح مجلس الصحة الخليجي لدول مجلس التعاون، أن المكملات الغذائية لها حاجات مختلفة بحسب الأعمار والحالات المرضية والنظام الغذائي.

وأوضح أن معظم الناس لا يحتاجون إلى تناول المكملات الغذائية، ويمكن للاشخاص الحصول على جميع الفيتامينات والمعادن التي يحتاجونها من خلال اتباع نظام غذائي صحي متوازن.

لكنه بيّن أنه في بعض الحالات قد تحتاج لمكملات بحسب الحاجة، وأشار إلى أن:

-الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات، قد يحتاجون إلى تناول مكملات الفيتامينات (أ ، ج ، د) ولابد من التأكد من حاجتهم لهذه الفيتامينات بعد إجراء التحاليل اللازمة وأستشارة مختص

-في بعض الحالات المرضية التي تؤثر على طريقة هضم الجسم للمواد الغذائية، مثل الحساسية من بعض الأطعمة أو مرض في الكبد أو المرارة أو الأمعاء أو البنكرياس.

-ومن يتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا فقد يحتاجون إلى مكملات فيتامين (ب 12).

-كبار السن قد يواجهون صعوبة في امتصاص فيتامين (ب 12) من الأطعمة، كما قد يحتاجون إلى فيتامين (د) مع تقدمهم في العمر.

-عند التخطيط للحمل أو للحامل قد يوصي الطبيب على تناول الجرعة اليومية من (حمض الفوليك – 400 مج) قبل الحمل بثلاثة أشهر وحتى الأسبوع الـ12 من الحمل.

وشدد على أن على المرأة الحامل استشارة طبيبها عن المكملات الغذائية المناسبة لها قبل الشروع في تناول أي نوع منها.

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