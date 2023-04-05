خطوة بخطوة.. طريقة تقديم طلب على دعم ساند

تواصل – فريق التحرير:

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن طريقة تقديم طلب على دعم ساند أصبحت متاحة وأنه يمكن الاطلاع على الشروط والمستندات اللازمة.

وأوضح حساب العناية بالعملاء على “تويتر”، أن خطوات تقديم طلب الاستثناء من المهلة النظامية للتقديم على منفعة التعطل عن العمل “ساند”، هي:

1 – الدخول على الخدمة بالنقر على زر”ابدأ الخدمة”.

2 – تعبئة البيانات الشخصية.

3 – إرفاق المتطلبات بإحدى الصيغ ” pdf أو png أوjpg”.

4 – التأكيد على الإقرار وإكمال الطلب.

متطلبات الخدمة

1 – توفير جميع شروط استحقاق منفعة التعطل عن العمل “ساند” الأخرى.

2 – وجود مانع مقبول لدى المؤسسة أدى لعدم تقديم المشترك طلب منفعة التعطل عن العمل “ساند” خلال المدة النظامية 90 يومًا، لسبب خارج عن إرادته وتقبله المؤسسة.

المستندات المطلوبة

إرفاق ما يثبت عدم القدرة على تقديم طلب منفعة التعطل عن العمل “ساند”، خلال المدة النظامية 90 يومًا “إن وجد”.

حقيقة تأثر صرف المعاش بامتلاك نشاط تجاري

فيما كشفت المؤسسة عن حقيقة تأثر صرف المعاش بامتلاك المستفيد لأي نشاط تجاري.

وأوضح حساب العناية بالعملاء على “تويتر”، أن امتلاك سجل أو نشاط تجاري لا يتعارض مع صرف المعاش.

وأكد أنه فيما يخض الضمان الاجتماعي، فإنه يمكن للمستفيد التواصل مع المختصين في نظام الضمان الاجتماعي للإفادة.

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