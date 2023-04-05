النفط يرتفع بفعل خفض “أوبك +” للإنتاج وانخفاض المخزونات الأمريكية

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ارتفعت، صباح اليوم الأربعاء، أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا في التعاملات الآسيوية المبكرة، حيث جاء ذلك بسبب انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، وخفض تحالف أوبك + للإنتاج.

خام برنت بـ85.3 دولار

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتًا إلى 85.32 دولار للبرميل الساعة 0021 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتًا إلى 81.04 دولار للبرميل.

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انخفاض مخزونات الخام الأمريكية

وتلقت الأسعار دعما مما نقلته مصادر عن بيانات معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء والتي أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بنحو 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 مارس.

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تراجع مخزونات البنزين

وتراجعت مخزونات البنزين بنحو أربعة ملايين برميل، فيما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بنحو 3.7 مليون برميل، بحسب المصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام.

ومن المقرر صدور تقرير المخزونات الرسمي لإدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، الساعة 1430 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء.

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أهداف أوبك +

كما ساعدت الأهداف الأخيرة التي حددتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك +، على رفع أسعار النفط.

وستزيد خطة أوبك+ الحجم الإجمالي للتخفيضات إلى 3.66 مليون برميل يوميًا، بما في ذلك خفض مليوني برميل في أكتوبر تشرين الأول الماضي، بما يعادل 3.7% تقريبًا من الطلب العالمي.