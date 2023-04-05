انتبه وأنت تتصفح.. 4 مخاطر لمواقع التواصل الاجتماعي

تواصل – فريق التحرير:

لطالما حث الخبراء على ضرورة توخي الحذر تجاه المحتوى الذي تطرحه منصات التواصل الاجتماعي.

وتتصاعد التحذيرات خصوصًا في ظل التفاعل الواسع مع المحتوى المتداول، في ظل غياب الموضوعية والجدية مقارنة بوسائل الإعلام الأخرى.

وقال فهد محمد الأحمري في مقال نشرته صحيفة “مكة”، إن “مجرد الدخول إلى أي موقع تواصل اجتماعي، كل ما سيتعرض له المستخدم هو سيل من المنشورات التافهة والمختلفة، الصور والفيديوهات والحوارات الساذجة”.

وأضاف: “وغالبًا ما يكون هذا المحتوى بعيدًا كل البعد عن الجدية والموضوعية والتفكير المنطقي السليم”.

وعزا ذلك إلى الرغبة المتزايدة للمستخدمين في الترويح عن النفس والهروب من ملل الحياة اليومية.

الأمر الذي قال إنه يأتي عن طريق استهلاك محتوى مسل ولا يتطلب تفكيرًا كبيرًا أو استثمارًا للوقت والجهد.

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صناعة التفاهة

غير أنه لاحظ انتشار ما سماه بـ “صناعة التفاهة”، حيث “يمكن لأي شخص أن يصنع محتوى تافهًا وينشره بكل سهولة ولن يعدم من محبين ومصفقين وداعمين”.

ومن المآخذ التي أخذها الكاتب على صناع المحتوى:

-نشر محتويات غير لائقة.

-تمرير الأخبار الزائفة وسيناريوهات مختلقة متفق عليها سلفًا.

-التلاعب بالحقائق من أجل الحصول على عدد أكبر من المتابعين والإعجابات ومن ثم الشهرة لتحقيق المردود المادي.

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4 مخاطر

وعلى الرغم من أن مثل هذه الأنشطة السخيفة والمعيبة – والكلام له – ليست بجديدة إلا أن بعض البرامج الرمضانية تعيد نكأ الجراح مجددًا مما يلزم معاودة التحذير لكونها تشكل خطرًا كبيرًا على مستقبل المجتمعات من عدة جوانب:

– صناعة التفاهة مهددة للنسيج الثقافي والفكري لأفراد المجتمع على اختلاف شرائحه وطبقاته.

– تستخدم بشكل كبير للتأثير على القيم والعادات المجتمعية، ويمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى تشويه وتحطيم القيم الأخلاقية والاجتماعية.

– لها تأثير على الصحة النفسية فقد يؤدي التعرض المتكرر للتفاهات إلى نقص القدرة على التركيز والاهتمام، بالإضافة إلى زيادة المشاعر السلبية مثل الاحتقان والضغينة والتوتر.

– إيقاع الألم الحسي والمعنوي لمعاشر المثقفين والعلماء والأطباء والجنود البواسل وغيرهم من صناع النجاح في الوطن الذين كانوا هم الرواد وأصحاب الشهرة والقدوات في المجتمع.