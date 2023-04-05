إجراء مهم يجب عليك القيام به فورًا حال توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هناك إجراء مهمًا يجب عليك القيام به فورًا حال توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي.

إجراء مهم إذا كان لدى العائل إيقاف خدمات

وأوضح حساب العناية بالمستفيدين على تويتر”، أنه في حال كان لدى العائل إيقاف خدمات، فيحق للأسرة اختيار أحد أفرادها فيما بينهم على أن يكون هو العائل، سواءً كان “رجلاً أو امرأة”.

معايير حصول المطلقة بدون أبناء على الضمان

كما أعلنت الوزارة أن هناك معايير حصول المطلقة بدون أبناء على الضمان الاجتماعي.

وأوضحت أن المطلقة التي ليس لديها أبناء سيتم دراسة استحقاقها مع الأسرة التي تعيش معها.

وأضافت أن ذلك يتم بناءً على معايير الاستحقاق في نظام الضمان الاجتماعي المطور، مشيرًا إلى أنه يمكن التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية “منصة الدعم والحماية الاجتماعية”.

شروط الاستفادة من حافز الاستدامة

وكانت الوزارة كشفت عن شروط الاستفادة من حافز الاستدامة، مبينة أن من شروط الاستفادة من حافز الاستدامة ما يلي:

1 – أن يكون للموظف طلب دعم أجور في برنامج توطين معتمد.

2 – أو أن يكون مسجلاً في قائمة أفراد برنامج توطين.

قواعد تحديد قيمة الضمان الاجتماعي

كما كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر حساب العناية بالمستفيدين، عن قواعد تحديد قيمة الضمان الاجتماعي.

وأكدت أن مبلغ الاستحقاق يحتسب للمستفيد شهريًا بعد مراجعة مجموع الدخل المسجل من قبل المستفيد والمطابقة مع البيانات الواردة من خلال الجهات المعنية.

موعد صرف معاش الضمان في رمضان

وبينت أنه يتم الصرف لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي للنظام القديم والمطور بتاريخ 1 من كل شهر ميلادي.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

وأشارت إلى أن نظام الضمان الاجتماعي يقدم خدمات التمكين والتوظيف وضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها، وأن خطوات التسجيل هي:

1- الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية من هنا.

2- اختيار “تسجيل جديد”.

3- تعبئة البيانات المطلوبة وتسجيل الدخول.

4- إدخال رمز التحقق على رقم الجوال ثم اختيار “توثيق”.

5- كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور، ثم النقر على “تسجيل الدخول”.

اقرأ أيضًا:

هل “الضمان المطور” يؤثر على “حساب المواطن”؟

توضيح مهم حول تأثير ;حساب المواطن; والضمان الاجتماعي” على صرف المعاش