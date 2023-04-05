عاجل.. زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب قبالة سواحل بنما

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ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، الليلة الماضية، قبالة سواحل بنما على المحيط الهادئ، دون أن ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

زلزال بنما كان سطحيًا

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال كان سطحيًا نسبيًا ووقع على عمق 13 كيلومترا.

من جهتها، أعلنت وكالة الحماية المدنية في بنما، أن قوة الزلزال بلغت 6.7 درجات وضرب على بعد 72 كيلومترًا من الساحل، حيث شعر به معظم سكان الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.

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تونس تتعرض لزلزال بقوة 4.9 ريختر

ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر اليوم شط الغرسة التابع لمحافظة توزر جنوب تونس.

وأفاد المعهد التونسي للرصد الجوي، أنه تم تحديد مركز الزلزال شمال شط الغرسة، مشيراً إلى عدم ورود خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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بحر العرب

وفي صباح اليوم وقعت هزة أرضية متوسطة في بحر العرب بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر.

وتفصيلا، أفادت وكالة الأنباء العمانية، عن وقوع هزة أرضية متوسطة في بحر العرب بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، مؤكدة عدم وقوع أي أضرار جراء الهزة الأرضية حتى الآن.

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