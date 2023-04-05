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توضيح مهم من “حساب المواطن” حول تأثير حالة السكن على قيمة الدعم
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توضيح مهم من “حساب المواطن” حول تأثير حالة السكن على قيمة الدعم

توضيح مهم من “حساب المواطن” حول تأثير حالة السكن على قيمة الدعم

توضيح مهم من “حساب المواطن” حول تأثير حالة السكن على قيمة الدعم
١٠:٣٣:٥٠ ص، الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال “حساب المواطن”، إن حالة السكن لا تؤثر على قيمة الدعم المقدم للمستفيدين من البرنامج.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين، يقول: “هل ارتفاع إيجار الشقة يزيد من الدعم؟”.

وأجابت “خدمة المستفيدين”في حسابه عبر موقع “تويتر” بأن “حالة السكن ونوع السكن لا تؤثر في دعم حساب المواطن، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم”.

وأضافت: “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (اضغط هنا)”.

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تنويه مهم بشأن حجز هيئة الزكاة على أموال “حساب المواطن”

وفي إفادة سابقة، قال “حساب المواطن”، إنه لا يحق لمصلحة هيئة الزكاة الحجز أو الخصم من حساب المستفيدين.

جاء ذلك في إفادة حول ما إذا كان يحق لمصلحة هيئة الزكاة حجز أو خصم حساب المواطن والضمان المطور؟

وقالت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن”.

وأضافت: “ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي (اضغط هنا)”.

حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

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