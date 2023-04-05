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قوات الاحتلال تعتقل 400 فلسطيني خلال اقتحامها لـ الأقصى

قوات الاحتلال تعتقل 400 فلسطيني خلال اقتحامها لـ الأقصى

قوات الاحتلال تعتقل 400 فلسطيني خلال اقتحامها لـ الأقصى
٠٨:٥٣:٥٥ ص، الأربعاء، ١٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها للمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة الليلة الماضية وفجر اليوم نحو 400 فلسطيني.

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اقتحام قوات الاحتلال للأقصى

وأوضحت الهيئة الفلسطينية أن من بين المعتقلين جرحى، أصيبوا خلال اقتحام قوات الاحتلال للأقصى، والتي أطلقت الرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع صوب المعتكفين، الذين تعرض عدد منهم للضرب بوحشية.

في السياق ذاته، تواصلت الإدانات الفلسطينية المنددة بالاعتداء الصهيوني الآثم على المعتكفين في باحات الأقصى، فقد دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه لتدخل دولي عاجل، لوقف الاعتداءات الصهيوينة على الأقصى.

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الرئاسة الفلسطينية تدين

دانت الرئاسة الفلسطينية اقتحام جيش الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وأفاد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن ما يقوم به الاحتلال من اقتحام متكرر للمسجد الأقصى يمثل حرباً على الشعب الفلسطيني، محذراً من تجاوز الخطوط الحمراء في الأماكن المقدسة.

ودعا أبو ردينة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل؛ لوقف عدوان الاحتلال على الأقصى.

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