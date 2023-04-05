عاجل.. استئناف أولى الرحلات بين مطاري جدة وأربيل (فيديو)

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أفاد مراسل قناة الإخبارية من العراق، فراس الدليمي، باستئناف أولى الرحلات بين مطاري جدة وأربيل بإقليم كردستان بالعراق، وسط ترحيب واسع في شوارع أربيل.

استئناف الرحلات الجوية بين المطارين

وأكد مراسل الإخبارية على استئناف الرحلات الجوية بين المطارين، لا سيما أنها تقدم الكثير من الخدمات للمسافرين والمعتمرين.

وأضاف أن الرحلات بين المملكة وأربيل غير مقتصرة على الحج والعمرة وستكون بواقع رحلتين في الأسبوع ومن المتوقع زيادتها خلال الأيام المقبلة.

وتابع أن “الناقل السعودي” سيستأنف الرحلات بين مطاري بغداد وجدة بعد اكتمال الإجراءات اللازمة.

فيديو | مراسل #الإخبارية من أربيل فراس الدليمي: " الناقل السعودي" سيستأنف الرحلات بين مطاري بغداد وجدة بعد اكتمال الإجراءات اللازمة pic.twitter.com/niK7wY2rNb — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 5, 2023

أول طائرة سعودية في مطار أربيل

وكانت أول طائرة سعودية قد حطّت في 19 من مارس 2018 في مطار أربيل في أول رحلة دولية بعد رفع الحظر الجوي والبري عن المنافذ الحدودية لإقليم كردستان العراق.

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10 معلومات عن مطار أربيل

ومطار أربيل الدولي هو من أهم مطارات إقليم كردستان العراق، وهو يقع في مدينة أربيل، ويعتبر ثالث أكبر مطار في العراق من حيث عدد المسافرين.

وحسب إحصائيات النقل الجوي لوزارة التخطيط العراقية، فقد وصل عدد المسافرين في مطار أربيل الدولي إلى مليون مُسافر في سنة 2018.

تم افتتاح المطار في منتصف عام 2005 من قبل حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، وقد كان يستخدم لأغراض عسكرية قبل أن يتم افتتاحه في عام 2005 للرحلات المدنية.

كما أن المطار تم تصميمه وبناؤه على أسس هندسية وتكنولوجية لاستيعاب طائرات الإيرباص إيه 380 العملاقة في المستقبل.

وتتوفر في المطار الحديث جميع الأجهزة البيئية الحديثة وله جهاز بيئي منفصل والذي يعالج تقلبات الطقس.

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فيديو | مراسل #الإخبارية من أربيل فراس الدليمي: الرحلات بين المملكة وأربيل غير مقتصرة على الحج والعمرة وستكون بواقع رحلتين في الأسبوع ومن المتوقع زيادتها خلال الأيام المقبلة pic.twitter.com/8odsLxPk5n — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 5, 2023

550 مليون دولار تكلفة إنشاء المطار

وهو يقع في مكان قريب من وسط مدينة أربيل، والذي من شأنه القضاء على الانتقالات الطويلة من وإلى المطار، ويقلل من تأثيره على البيئة.

وتمت عملية تمويل بناء مطار أربيل الدولي من قبل حكومة إقليم كردستان وبتكلفة إجمالية مقدارها 550 مليون دولار أمريكي.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمطار 3 ملايين مسافر سنوياً.

في عام 2017، أعلنت الحكومة العراقية عن إيقاف جميع الرحلات الدولية في مطار أربيل مع الإبقاء على الرحلات الداخلية فقط.

وتأتي هذه الإجراءات، ردًا على مشروع استقلال إقليم كردستان الذي حصل على نسبة تأييد كبير، وقد تم رفع هذا الحظر في عام 2018 والسماح بالرحلات الجوية الدولية من جديد.

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